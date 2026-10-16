Selvaggia Lucarelli è un fiume da Giulia Salemi, stoccata a Melissa Satta e alla “dea caduta” Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli si è raccontata a ruota libera a Giulia Salemi, nel podcast “Non lo faccio per moda”. La scrittrice ha riferito di aver smesso completamente di bere negli ultimi due anni. “Ho tolto l’alcol dalla mia vita”, ha spiegato, sottolineando di non aver mai esagerato. Spazio poi alle dichiarazioni su Fedez, Chiara Ferragni e sul collega che l’ha delusa, ossia Pablo Trincia. Ha poi parlato della scelta di lasciare Ballando con le Stelle, lanciando anche una stoccata a Melissa Satta.

Selvaggia Lucarelli rivela la più grande bugia che ha detto

“La bugia più grande che ho detto? Che ero felice con 20 kg in più. L’ho detta un po’ agli altri, sono stata un po’ furbetta e parac***”, ha raccontato Lucarelli. Il tema si è poi spostato sul collega da cui è stata maggiormente delusa: “Pablo Trincia. Io ancora oggi gli voglio molto bene, non mi sfugge il suo valore. Ma la sola volta che non siamo stati d’accordo su un caso di cronaca avremmo potuto confrontarci senza farci una guerra sotterranea”.

La stoccata a Melissa Satta

Lucarelli ha inoltre ricordato che da anni ha una felice relazione con Lorenzo Biagiarelli, che è più giovane di lei. Pochi giorni fa, a “Non lo faccio per moda”, è stata ospitata Melissa Satta. Anche l’ex velina ha una love story con un uomo (Carlo Beretta) che ha meno anni di lei, evidenziando che su tale questione ci sono ancora molti pregiudizi nella società. “Avete dato entrambe un messaggio positivo”, ha chiosato Salemi. A questo punto la scrittrice ha lanciato una stoccata a Satta: “Però il suo ha anche 11 bilioni in più”.

Le dichiarazioni su Fedez e Chiara Ferragni

Quando Salemi ha chiesto quale personaggio di quali che ha trattato è il più interessante, Lucarelli ha fatto il nome di Fedez: “Non affascinante perché mi affascina, ma perché è un personaggio complesso. Se vogliamo dire, interessante da raccontare perché ha un sacco di ombre e contraddizioni”. E ancora: “Fedez è un personaggio che non nega fino in fondo il suo lato oscuro, ma lo ammette però intervallando questa sua ammissione invece a negazione pura di alcuni suoi difetti”.

La giornalista ha anche spiegato perché ha soprannominato il rapper con l’appellativo di ‘falena’: “Lui vive nell’ombra ma cerca luce”. Spazio poi al Pandoro-gate: “A me non è piaciuta Chiara Ferragni e non mi piaceva il suo modo di fare l’influencer. Lei di allarmi ne ha sentiti tutti, non è scivolata senza accorgersi che il terreno era bagnato. Quando si è fatta male è perché non ha ascoltato”.

Parlando della Chiara Ferragni di oggi, Lucarelli ha sostenuto che l’imprenditrice digitale abbia perso “l’aura che la circondava”. “Sta riprendendo a lavorare, però per me ha perso l’aura dell’influencer inarrivabile, della dea. Ora la vedo in questo tentativo compulsivo di spacciarsi come una ragazza semplice”, ha aggiunto.

L’addio a Ballando con le Stelle

Lucarelli ha concluso spendendo parole sulla scelta di abbandonare la giuria di Ballando con le Stelle: “Il pubblico di Ballando ha fatto molta fatica a digerirmi, perché è un pubblico agè e quindi difficilmente comprendeva la mia ironia. Per tanti anni nessuno mi avrebbe rimpianto se fossi andata via”. Infine ha riferito che con Milly Carlucci i rapporti sono rimasti ottimi, anche se ha ammesso di non averla sentita al telefono.