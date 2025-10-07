Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli, scoppia il caos: cos’è accaduto dopo Ballando

Nervi tesi tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli. Dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, via social l’attrice e la giurata sono state protagoniste di un botta e risposta a distanza in cui è anche intervenuta un’amica stretta dell’interprete romana, la critica Daniela Fedi. La polemica riguarda ciò che ha detto Lucarelli a Brilli dopo la performance in pista sabato sera. Quest’ultima ha rivelato che per lei la scorsa settimana è stata tosta dal punto di vista emotivo in quanto ha dovuto affrontare la morte dell’amata cagnolina. Selvaggia si è lanciata in un discorso ritenuto da alcuni fuori luogo, dichiarando che nel talent di Rai Uno non è previsto il “bonus lutto animali domestici”. Un’affermazione che ha dato fuoco alle polveri.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

“Se dovesse morire il mio gatto non aspettatemi perché io vado sul ponte dell’arcobaleno con lui, quindi intanto merito a Nancy per esser qui, però non è che può esserci il ‘bonus lutto animali domestici’. Lo so che è cinico quello che dico”. Così Lucarelli nel rivolgersi a Brilli subito dopo l’esibizione a Ballando e sostenendo che la sua performance non è stata all’altezza. Parole che hanno innescato una rovente polemica sia in trasmissione, sia nei giorni successivi sui social.

Scontro con Daniela Fedi e Nancy Brilli

“Selvaggia Lucarelli, sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giunga da cui provieni”, ha tuonato su Instagram la critica Daniela Fedi, amica del cuore dell’attrice. “La perdita del proprio animale domestico – ha aggiunto Fedi – è un lutto e i lutti sono lutti. Non sono cose su cui si possono fare battute per ottenere audience in televisione”. E ancora: “Nancy Brilli per me è una sorella ma se anche non la conoscessi, ti darei volentieri un cazzotto per quel che hai osato dirle a Ballando con le Stelle”.

A quanto pare Nancy Brilli ha trovato l’intervento dell’amica azzeccato. Infatti lo ha ripubblicato tra le sue storie Instagram. Un chiaro indizio che quanto avvenuto a Ballando le è andato parecchio di traverso. La faccenda è prontamente stata notata da Selvaggia Lucarelli che ha controreplicato alle due donne.

Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli

Su Instagram, la giornalista ha ripubblicato un articolo di Dagospia che citava le dichiarazioni di Daniela Fedi per poi commentare: “Da giorni leggo questa famigerata ‘battuta’ che avrei fatto ai danni di una concorrente. So che l’analfabetismo funzionale unito all’incapacità di cogliere i registri linguistici è il male del secolo, ma non ho fatto alcuna battuta ( “bonus lutto” non deve far ridere, è un’espressione originale per dire “non posso fare sconti” ). Usufruite del bonus cultura e comprate un libro di analisi del testo”.

In seconda battuta, la giurata di Ballando con le Stelle ha fatto esplicito riferimento a quanto esternato da Daniela Fedi e al fatto che Nancy Brilli abbia ripreso le parole al vetriolo dell’amica, rilanciandole sul suo profilo Instagram: “Immagine un mondo in cui la signora della Milano bene minaccia di menarti se ti incontra perché hai detto ‘mi spiace per il tuo cane, onore al merito perché sei qui, io se morisse il mio gattoblabla, ma non posso darti il bonus lutto, il ballo era oggettivamente brutto”. E l’altra (Nancy Brilli, ndr) che diffonde. Bah. Fortuna che ci sono cose più importanti di cui occuparsi, va”.

In vista della prossima puntata del talent show condotto da Milly Carlucci, che andrà in onda sabato 11 ottobre, la tensione è già alle stelle. Si prevedono fuochi d’artificio tra la giurata e l’attrice romana.