Scontro aperto tra Selvaggia Lucarelli e il rapper Lazza. Ad incendiare il dibattito è stato un tweet pubblicato dal secondo classificato del 73esimo Festival di Sanremo alcune ore fa. “Che ridere. Stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno”, ha scritto, dando inizio ad una serie di commenti indignati da parte del popolo di Twitter. Molti, infatti, hanno trovato la frase troppo altezzosa e fuori luogo e hanno attaccato l’artista. “O che tra qualche anno lavorerai in quel bar”, ha ‘cinguettato’ un utente, cercando di provocarlo. “Magari sarò il proprietario del bar e ti starò stipendiando”, ha poi contrattaccato il cantante, scatenando ancora di più la ribellione dei fan. Come se non bastasse, ha deciso di sfogare la sua furia su un’altra utente che gli aveva scritto “Anche meno”, replicandole con un elegante “s***a”. In sintesi, si è trattato di un dibattito pieno di incidenti imbarazzanti, al quale Selvaggia Lucarelli non è stata in grado di sottrarsi commentandolo.

Il commento di Selvaggia Lucarelli su Lazza

Ad un certo punto, infatti, è intervenuta la Lucarelli. La giornalista ha mostrato tutto il suo disappunto per il rappel, pubblicando uno screenshot dei tweet in questione e commentandoli in questo modo: “Lazza, il fenomeno“. Chiaramente, il tagliente commento non è passato inosservato e il cantante ha prontamente risposto stizzito: “Mi spiace che sia stato preso tutto così seriamente, io ovviamente stavo giocando e sono arrivati i soliti a mettere zizzania. Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta che mi hai nominato. Grazie per il fenomeno”.

In effetti, quello che ha detto Lazza non è falso. La giudice di “Ballando con le stelle” non ha mai menzionato il musicista nei vari articoli scritti durante la settimana sanremese. Questo, nonostante il giovane sia stato uno degli artisti di punta del Festival, classificandosi secondo e portando una canzone che è tutt’oggi ai vertici delle classifiche. Il motivo dietro questa ambigua scelta ancora non è chiaro. Tuttavia, una cosa certa è che il carattere arrogante mostrato oggi dal rapper non è sicuramente piaciuto alla Lucarelli. Per evitare di incendiare ancora di più la polemica, Selvaggia ha poi deciso di chiudere subito il botta e risposta e replicare con un semplice “Prego“.

Chi è Lazza

Lazza, nome d’arte di Jacopo Lazzarini, è un rapper milanese. Il giovane è cresciuto nel quartiere milanese di Calvairate e ha cominciato da molto giovane ad addentrarsi nel mondo della musica. Nel 2012 rilascia canzoni di successo come “Sofisticato”, seguito l’anno dopo da “May Day” e “Fuego”. Il cantante comincia a distinguersi nel panorama musicale soprattutto per l’utilizzo del linguaggio riocontra, ovvero parlare al contrario, che utilizza nelle sue canzoni. Lazza, infatti, inverte le sillabe delle parole per generare rime caratteristiche. Il vero expolit avviene nel 2022, quando con l’ultimo album, Sirio, scala i vertici di tutte le classifiche, nelle quali rimarrà poi per mesi e mesi. Più recentemente, partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Cenere“, che si aggiudica il secondo posto e riscuote un enorme successo.