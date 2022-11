Nuovo round in tv tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi. Nel corso della prima semifinale di Ballando con le Stelle 2022 la giornalista ha definito squallido lo spettacolo fornito dall’Aquila di Ligonchio fino ad oggi alla corte di Milly Carlucci. Dopo ogni performance, infatti, la cantante ha raccontato delle barzellette a luci rosse che da una parte hanno divertito, dall’altra hanno creato non pochi imbarazzi.

Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi

Selvaggia Lucarelli ha contestato la presenza di Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle a un passo dalla finale, prevista per il prossimo 23 dicembre. Secondo la scrittrice altre coppie più meritevoli sono uscite mentre l’ex opinionista Mediaset sarebbe stata sempre protetta e premiata dalla giuria più per il suo show comico che per le sue doti da ballerina.

Davanti al termine “squallido” il pubblico ha iniziato a protestare così come gli altri giurati di Ballando con le Stelle. Iva Zanicchi è apparsa visibilmente mortificata, quasi alle lacrime. Prima della pesante critica di Selvaggia Lucarelli aveva provato a giustificare il suo comportamento spiegando di voler far divertire i telespettatori in studio e a casa seppur con tanto dolore nel cuore visto che un anno fa, proprio in questo periodo, è morto a causa del Covid il fratello Luigi.

Guillermo Mariotto difende Iva Zanicchi

Ad un certo punto ha preso la parola Guillermo Mariotto, che è letteralmente sbottato contro Selvaggia Lucarelli paragonandola ad una “scimmia che getta me**a su tutti i concorrenti”. Lo stilista venezuelano, visibilmente su tutte le furie, ha ricordato che Iva è una signora anziana, con un marito malato e che nonostante questo non ha perso la voglia di divertirsi e far divertire.

Mariotto ha poi chiesto pubblicamente scusa a Iva Zanicchi a nome di tutta la giuria per le parole che le erano state dette pochi minuti prima da Selvaggia. L’artista ha preferito non aggiungere altro.

Contro la Lucarelli si sono schierati anche Alberto Matano e Sara Di Vaira. Quest’ultima ha rimarcato che spesso la giornalista offende gli altri – come quando ha paragonato Rossella Erra ad un fenicottero – ma poi difficilmente sta al gioco quando sono altre persone a prenderla in giro (la giornalista si è infatti risentita per il paragone di Mariotto con una scimmia).

Sara ha inoltre rammentato alla Lucarelli che le coppie in gara non sono state scelte solo dalla giuria ma pure dal pubblico, che esprime le proprie preferenze tramite i voti sui social network. Ola in studio, tutti contro Selvaggia. E per molti questo sarà l’ultimo anno della Lucarelli a Ballando con le Stelle, considerati pure i recenti attriti con Carolyn Smith…