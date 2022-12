Maurizio Costanzo si schiera apertamente dalla parte di Selvaggia Lucarelli, criticando apertamente coloro che in rete hanno bersagliato la giurata di Ballando con le Stelle. Negli ultimi giorni la giornalista è stata attaccata da più fronti, persino dai colleghi con i quali condivide il bancone del talent show timonato da Milly Carlucci (con Carolyn Smith è guerra aperta). Ma ad aver scatenato una vera e propria gogna è stata la sua decisione di partecipare al programma del sabato sera di Rai Uno il giorno stesso in cui è morta sua madre Nadia. Su tale tema si è esposto Maurizio Costanzo, decano del giornalismo e della tv italiana. Lungo le colonne di Chi Magazine, il marito di Maria De Filippi ha espresso la propria opinione in modo netto e con schiettezza, parteggiando senza se e senza ma per la Lucarelli.

“Sono scelte del tutto personali. Nessuno si deve permettere di giudicare nessuno a questo mondo. La gogna social poi sta diventando incontrollabile. Io sostengo Selvaggia”. Così Costanzo in merito alla bufera scatenatasi negli ultimi giorni e che ha investito l’editorialista di Domani. Ciò che sta succedendo attorno a Ballando sembra infatti essere sfuggito di mano agli autori e alla sua guida principale, Milly Carlucci. Accuse feroci tra giudici, scambi di attacchi pesanti con i concorrenti e una serie infinita di figure dimenticabili. Roba da GF Vip, in certi casi, o forse anche peggio. E Selvaggia come ha reagito alle parole di Costanzo? Naturalmente si è trovata d’accordo, aggiungendo un altro tassello alla questione, esponendosi con un gesto che tira di mezzo proprio Ballando con le Stelle e il reality diretto da Alfonso Signorini.

“L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è al pari di un Grande Fratello soprattutto per lo spettacolo indecoroso che si sta consegnando al pubblico. Un tutti contro Selvaggia Lucarelli solo perché è l’unica che cerca di tenere la barra dritta. Se c’è da andare contro di lei parte la Furia Francese, ma quando c’è da prendere le sue parti c’è la Ritirata Spagnola”. Tale riflessione è apparsa sul profilo Instagram Tempura di Gamberi, account di Pietro Milella, blogger e scrittore. La Lucarelli ha provveduto a rilanciarla nelle sue Stories Instagram, sotto al messaggio di Costanzo.

Altrimenti detto, se Costanzo si è limitato a criticare la gogna mediatica originatasi dagli ‘odiatori’ della rete, la compagna di Lorenzo Biagiarelli ha ulteriormente allargato la questione, lanciando una frecciata molto affilata alla trasmissione di cui fa parte. Il clima attorno a Ballando con le Stelle non è mai stato così rovente.