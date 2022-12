Selvaggia Lucarelli contro Ballando con le Stelle: perché ha ragione

Selvaggia Lucarelli nera, nerissima. A Ballando con le Stelle la giurata è l’unica voce fuori dal coro e in studio ha praticamente tutti contro. La giornalista e scrittrice è ai ferri corti con gli altri giurati e non ha alcun rapporto con il tribuno del popolo Rossella Erra e gli ex ballerini Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, che da quest’anno fanno parte del cast fisso del dancing show.

Nel corso della semifinale andata in onda su Rai Uno venerdì 2 dicembre nessuna coppia in gara è stata eliminata. In realtà il pubblico aveva decretato l’eliminazione di Rosanna Banfi e Iva Zanicchi (e la vittoria di Alessandro Egger) ma le due sono state salvate proprio da Sara e Simone, che dispongono di un salvacondotto mai utilizzato fino ad oggi.

Utilizzarlo per salvare la Zanicchi non è particolarmente andato giù a Selvaggia Lucarelli. Secondo quest’ultima l’Aquila di Ligonchio sarebbe rimasta in gioco più per le sue battute e barzellette che per i progressi fatti sulla pista da ballo.

“In pratica dall’inizio di Ballando è uscito solo Biagiarelli”, ha scritto Selvaggia Lucarelli sui social network. In effetti da diversi puntate non ci sono eliminazioni. Il programma va avanti fino a notte fonda ma alla fine si salvano sempre tutti. Un particolare non di poco conto che inevitabilmente ha fatto perdere smalto alla gara, che è uno degli ingredienti principali del format.

Molti sono rimasti sintonizzati per vedere una presunta eliminazione tra Egger, Rosanna e la Zanicchi ma poi, nonostante il televoto, sono passati tutti alla finale del 17 dicembre. Per questo in un’altra storia Instagram Selvaggia ha aggiunto: “Tra poco ha il tesoretto anche Foxy John”.

La Lucarelli ha ragione da vendere: Ballando con le Stelle, soprattutto in questa edizione, si è praticamente trasformato in Parlando con le Stelle. Ogni esibizione viene commentata dai cinque giurati, poi dal commentatore a bordo campo Alberto Matano, dal tribuno del popolo Rossella Erra e dagli altri tribuni Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Dunque troppe chiacchiere a discapito della danza. Troppi tesoretti, troppi bonus che in passato hanno anche falsato la gara, a discapito di coppie che meritavano di restare ancora in gioco. Piccoli grandi dettagli che Milly Carlucci dovrebbe rivedere in vista della prossima edizione, già confermata per l’autunno 2023.