Selvaggia Lucarelli contro Laura Pausini: la frase incriminata

Laura Pausini ancora una volta nell’occhio del ciclone. Stavolta a creare scalpore è stata una frase pronunciata nel corso del suo concerto al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Durante il live ha letteralmente insultato una sua ex amica (a cui aveva dedicato proprio il brano Frasi a metà): nel corso della performance sulle note della canzone si è lasciata scappare un “tro*a” di troppo, parola probabilmente dettata dalla rabbia. Non a caso successivamente ha chiesto scusa per questo sfogo. Peccato che questo non sia bastato. Polemica sul web, commenti negativi ed un giudizio severo da parte di Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli contro Laura Pausini: lo sfogo

Attraverso un post nel suo profilo ufficiale di Facebook Selvaggia Lucarelli ha detto la sua a riguardo. Non le è piaciuto affatto quanto pronunciato dalla cantante di Solarolo, visto che se l’avesse detto un uomo sarebbe scoppiato un putiferio in piena regola. “Ieri sera, durante il suo concerto milanese, Laura Pausini ha detto “troia” sul palco, rivolgendosi ad un’ex amica. Immagino che i ‘tr**a’ a caso sulla sua bacheca fb non mancheranno quotidianamente e che non le piacciano. Immagino che desideri un mondo in cui non daranno a sua figlia della troia perché si mette un rossetto rosso o esprime un qualunque pensiero. Immagino che quando rimproverava Bernardini, il conduttore di tv talk, che qualche mese fa aveva parlato (innocentemente) di suoi ‘ammiccamenti sul palco’ perché le sembrava cosa da non dire a una donna, intendesse dire che le sembrava un pensiero sessista“. Un insulto sessista rivolto ad una donna resta pur sempre un insulto sessista. Secondo la Lucarelli una donna così amata, così esposta e così idolatrata non dovrebbe offendere in questo modo un’altra donna. “Davvero pessima. Quasi quanto il suo ultimo album“, ha chiosato. Come replicherà Laura?

Selvaggia Lucarelli contro Laura Pausini: le polemiche

Già qualche settimana fa l’artista era stata protagonista di una polemica in merito ad una frase pronunciata su Beyoncé e travisata. In quel caso Laura è intervenuta per chiarire tutto: “Questi episodi dimostrano ancora una volta quanto la rete travisi i fatti e alimenti polemiche senza fondamenta. Nessuna polemica ma solo molta ammirazione per Beyoncé“. Farà così anche stavolta?