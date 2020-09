Selvaggia Lucarelli, stangata alla d’Urso dopo l’intervista: l’attacco

Ancora una volta Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso! Stavolta l’occasione per esprimere un suo giudizio sulla conduttrice è arrivata dopo un’intervista della stessa. Tutto è partito da un servizio andato in onda ieri a Techetechetè, di cui si è parlato a lungo oggi, sugli esordi di Barbara d’Urso ma sono state scelte immagini che la ritraevano come mamma l’ha fatta nella parte alta del corpo. Una scelta giudicata da qualcuno di poco gusto, ma Carmelita non ha commentato la vicenda con disapprovazione. Certo non ha condiviso la scelta, lei ne avrebbe fatte altre partendo dall’oscurare determinate zone del corpo, ma non è sembrata molto infastidita. Insomma, l’ha presa sportivamente ecco. Questo almeno è emerso nel corso dell’intervista di stamattina, ma non è esattamente questo punto su cui la Lucarelli ha voluto ribattere.

Selvaggia Lucarelli, l’attacco a Barbara d’Urso dopo la sua ultima intervista: “Poco credibile”

L’intervista di Barbara secondo Selvaggia sarebbe stata poco veritiera in alcuni passaggi. La blogger infatti ha commentato nel pomeriggio le dichiarazioni della d’Urso, in modo ironico ma lanciando una bella frecciata alla stessa. Selvaggia ha esordito tra le stories di Instagram scrivendo di aver appena letto l’intervista della conduttrice in cui dice che è per l’amore universale e che non è informata sui suoi detrattori, perché non legge le critiche, e che si alza la mattina presto. Questo l’elenco di dichiarazioni fatto da Selvaggia a cui però non ha molto creduto, visto che poi ha tuonato nel finale del suo messaggio! Queste sono state infatti le sue parole finali: “L’unica notizia credibile è che si alzi la mattina presto”. Insomma, senza girarci troppo intorno Selvaggia ha confessato di non credere a ciò che ha detto Barbara a proposito dei suoi detrattori e delle critiche.

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso, arriverà una risposta all’ultima frecciatina?

I precedenti fra le due sono cosa nota, diciamo che non scorre buon sangue e non si sceglierebbero reciprocamente per una cena in amicizia. Per cui è lecito chiedersi come reagirà Barbara a questa ultima frecciatina di Selvaggia Lucarelli. Deciderà di rispondere, in qualche modo? Oppure lascerà correre? Quest’ultima ipotesi potrebbe essere la più plausibile, alla luce di quanto dichiarato da Barbara a proposito delle critiche.