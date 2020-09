Barbara d’Urso: replica piccata alla Rai dopo che ha mostrato le sue grazie

Barbara d’Urso, a distanza di qualche giorno dalla messa in onda da parte di Techetechetè (Rai Uno, trasmissione della prima serata dedicata al debutto delle star) di materiale d’archivio che la ritraeva con i “seni al vento”, replica sulla scelta editoriale del programma di Viale Mazzini. Lo fa rilasciando un’intervista al quotidiano torinese La Stampa, attraverso le cui colonne non ha celato un certo malumore per quanto accaduto. Inizialmente la conduttrice in forza a Mediaset ha dichiarato di non arrabbiarsi mai per quel che viene detto o esibito sul suo conto. Stavolta però la questione è un poco diversa. Da qui una risposta non certo maleducata ma sicuramente piccata e risoluta sull’episodio che tanto ha fatto discutere.

Barbara d’Urso tuona sulla Rai dopo che ha mostrato le sue ‘grazie’ a Techetechetè in prima serata

Barbara precisa che Techetechetè è una trasmissione che ama molto e che guarda spesso. Tuttavia la puntata in cui è stata mandata in onda la clip che l’ha vista protagonista non l’ha seguita. Quindi spazio alle immagini ‘incriminate’: “Il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo”. Dunque puntualizza: “Ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata”. Infine si avventura in un paragone tra Rai e Mediaset: “Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto”.

Techetechetè: il video su Barbara d’Urso in onda il 30 agosto alle ore 20,38

Lo spezzone in cui si sono viste le ‘grazie’ di Barbara d’Urso è stato trasmesso da Rai Uno nella puntata del 30 agosto 2020 del programma Techetechetè. Più precisamente la clip è passata in video alle 20,38. I filmati in questione sono risalenti al 1978 quando la conduttrice partenopea aveva 21 anni (oggi ne ha 63). La puntata ‘agostana’ dello show di Rai Uno ha fatto il pieno di ascolti, totalizzando oltre 4 milioni di telespettatori con uno share pari al 21.2%. Polemiche a parte Barbara d’Urso è pronta a tornare in onda su Canale 5. Anche quest’anno sarà protagonista della rete ammiraglia Mediaset. La ritroveremo alla guida di Pomeriggio 5, di Live – Non è la d’Urso e di Domenica Live. Probabilmente anche del Grande Fratello Nip (sul reality Mediaset deve però ancora fare le sue valutazioni, se ne riparlerà dopo l’autunno).