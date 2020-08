Barbara d’Urso, il futuro di Domenica Live in bilico: l’indiscrezione

Le vacanze di Barbara d’Urso sono agli sgoccioli. A breve la conduttrice partenopea tornerà in video. Si prospetta per lei un’altra stagione da protagonista in tv, nel suo ‘habitat naturale’, Canale 5. Il 7 settembre riprenderà il talk quotidiano Pomeriggio 5. Sarà poi la volta della ripartenza di Live – Non è la d’Urso e Domenica Live. Più in là prevista anche, sempre con la sua guida, una nuova edizione del Grande Fratello Nip, anche se sul reality devono ancora essere definite molte cose e al momento non c’è assoluta certezza che sarà in palinsesto (se ne discuterà, con ogni probabilità in casa Mediaset, a stagione in corso). Tutto sembrerebbe filare liscio per Barbarella. Secondo Dagospia, però, non tutto è oro quel che luccica perché…

Barbara d’Urso e il futuro di Domenica Live: Dagospia sostiene che a Mediaset si pensa a un cambio di rotta

Il portale diretto da Roberto D’Agostino riferisce un retroscena non proprio ‘dolce’ per quel che concerne il futuro di Domenica Live, affermando che “in Mediaset stanno iniziando grandi manovre” per far si che il prossimo anno la domenica pomeriggio venga “appaltata a qualcun altro…”. Non è la prima volta che fuoriescono simili sussurri. Già in passato qualche organo di stampa aveva fatto emergere indiscrezioni che parlavano di un possibile ‘ridimensionamento’ della d’Urso su Canale 5. La diretta interessata ha sempre smentito simili scenari. L’ultima volta lo ha fatto poche settimane fa, attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Non resta che attendere per capire se lo spiffero di Dagospia ha fondamento oppure no. Quel che è certo è che la conduttrice di origini napoletane sarà ancora protagonista assoluta nel palinsesto 2020/2021 della rete ammira del Biscione.

Signorini non sostituirà Barbara d’Urso a Domenica Live

Qualche settimana fa, sempre in merito alla domenica pomeriggio di Canale 5, era emersa una voce che voleva Barbara d’Urso sostituita da Alfonso Signorini che si è fatto parecchio notare alla conduzione del Grande Fratello Vip 4 (e infatti è stato riconfermato alla guida della quinta edizione del reality che partirà tra pochi giorni). La voce non ha trovato alcuno sbocco concreto: Signorini non sarà protagonista della domenica pomeriggio di Canale 5, come risulta dalla presentazione dei palinsesti Mediaset. Barbara, per quest’anno, può dormire ancora sonni tranquillissimi. L’anno prossimo si vedrà…