Selvaggia Lucarelli, bugia a Ballando: Costamagna la smaschera

Volano di nuovo gli stracci tra Luisella Costamagna, vincitrice di Ballando con le Stelle 2022, e Selvaggia Lucarelli. La prima è stata tirata di mezzo per via del caso Nina Zilli che nella puntata di sabato 26 ottobre 2024 ha palesato la volontà di ritirarsi per via di un infortunio piuttosto grave. Ivan Zazzaroni l’ha invitata a pensarci e a valutare la possibilità di prendersi del tempo. Nel farlo ha citato proprio la Costamagna, ricordando che anche lei si fermò per “due o tre puntate”, poi rientrò e trionfò. Sulla faccenda è intervenuta a gamba tesa Selvaggia.

“No, no, no lei (Luisella Costamagna, ndr) è rimasta fuori sei puntate, ma cosa due? Dai me lo ricordo bene io, vai. Stai zitto Zazzaroni e passiamo oltre che è meglio. Stai buono, guarda anche Pasquale La Rocca come ride”. Così la Lucarelli che, in realtà, ha detto una bugia oppure è stata tradita dalla memoria. A ricostruire nel dettaglio come andarono le cose nel 2022 ci ha pensato il profilo X CinguettiRai tramite tre tweet, tutti riassunti qui:

“A distanza di anni la vittoria di Luisella Costamagna ancora fa rosicare. Luisella non rimase fuori per 6 puntate, ma si ritirò alla 6ª puntata per l’infortunio e rimase fuori dalla gara solo per 3 puntate. Con le lacrime degli haters (bugiardi, giratori di frittate e arrampicatori sugli specchi) Luisella pulisce ancora la coppa di Ballando Con Le Stelle. Prima danno informazioni sbagliate, correggi i loro errori e a quel punto cercano di sviare il discorso. “Ma 2 balli li ha fatti da seduta”, come tutti i concorrenti infortunati prima di ritirarsi. O vale per tutti o per nessuno. Dopo 2 anni stanno ancora così, Gesù aiutali“.

La Costamagna ha apprezzato l’intervento di CinguettiRai ed ha commentato a sua volta: “Grazie per l’onestà. È andata esattamente così. Per me Ballando Con Le Stelle è un capitolo chiuso, ma rido di chi ha tristemente riso in puntata e di chi ancora, dopo 2 anni, insiste a raccontare balle. Ossessione“. A chi si sarà mai rivolta? Naturalmente a Selvaggia Lucarelli con la quale, già durante la sua partecipazione nel talent show condotto da Milly Carlucci, si scontrò ferocemente in più frangenti.

Luisella non rimase fuori per 6 puntate, ma si ritirò alla 6ª puntata per l’infortunio e rimase fuori dalla gara solo per 3 puntate#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/FcVLEWHMAn — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 26, 2024

Luisella Costamagna contro Alan Friedman

Costamagna, sempre a proposito della puntata in onda su Rai Uno il 26 ottobre, ha pure sbugiardato Alan Friedman. Anche lui l’ha menzionata. In studio si è parlato delle intemperanze del giornalista dietro le quinte (ha battibeccato con una persona dello staff). L’americano si è scusato con la donna, ma poi ha ricordato di quando è stato ospite mesi fa a Tango, trasmissione della Costamagna.

Friedman ha spiegato di aver chiesto se anche lei “avesse urlato dietro le quinte di Ballando con le Stelle” e la giornalista le avrebbe risposto: “Qui le domande non le fai tu”. “Lei alla mia domanda non ha voluto rispondere e quindi ho detto tutto“, ha concluso Alan, volendo far passare che anche la giornalista avesse avuto attriti nel dietro le quinte nel 2022.

“Friedman mi cita inventando di sana pianta. La mia risposta “faccio io le domande” si riferisce a tutt’altro (vedi video). A Ballando con le Stelle io non mi sono mai sognata di urlare né davanti né dietro le quinte. Nonostante tutto. Quindi perché chiamarmi in causa? Queste sono bufale“. Così la Costamagna, postando il filmato della vicenda. E sì, Friedman pare proprio che abbia ricordi molto offuscati sulla faccenda.