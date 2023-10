Selvaggia Lucarelli ‘bastona’ Caterina Balivo (e a ragione)

Selvaggia Lucarelli lancia una stoccata a Caterina Balivo e agli autori de “La Volta Buona”, programma del primo pomeriggio di Rai Uno. Durante la puntata in onda venerdì 13 ottobre, la trasmissione ha accolto diversi ospiti tra cui Milly Carlucci, intervenuta in collegamento, e Nunzia De Girolamo, la quale ha da poco iniziato l’avventura di “Avanti Popolo” (il talk di Rai tre ha esordito con ascolti tutt’altro che entusiasmanti). E proprio assieme alla De Girolamo, la Balivo ha parlato di “Ballando con le Stelle” e della giuria dello show che, come è noto, è stata riconfermata in blocco anche per il 2023.

A un certo punto, disquisendo circa i giurati più temibili, è apparso un collage di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Lo stilista venezuelano è stato mostrato tramite uno scatto in cui lo si vede ridere, al contrario della Lucarelli per la quale si è optato per una istantanea in cui la si nota per via di una espressione torva. La giornalista, adocchiata la scelta autoriale de “La Volta Buona”, è spuntata su Instagram ed ha confezionato una Story al vetriolo.

“A proposito di gentilezze: ma sì, scegliamo la foto in cui appare più brutta e più stron*a”, ha tuonato Selvaggia che, in una seconda Story, ha riportato un commento di un suo ‘seguace’, evidentemente trovandosi d’accordo con lui: “Mi ricorda Emilio Fede… era maestro nella scelta delle foto più brutte degli avversari politici di Silvio”.

Giustificati i ‘mal di pancia’ di Selvaggia Lucarelli

In effetti il ‘mal di pancia’ di Selvaggia non è del tutto campato in aria. Anzi la sua lamentala ha una logica non difficile da comprendere. Da esperta di comunicazione quale è, sa bene che uno scatto trasmette in modo subliminale un messaggio ben preciso. Altrimenti detto, parlare di un giurato con sullo sfondo una sua foto in cui appare sorridente, veicola un messaggio, discutere con sullo sfondo uno scatto in cui si può osservare un volto corrucciato, ne trasmette un altro.

Al momento la Balivo ha preferito non replicare alla giornalista che è pronta a tornare dietro al bancone di “Ballando con le Stelle”. In estate diverse voci la volevano fuori dal cast, Selvaggia invece è stata riconfermatissima.