Ballando con le Stelle 2023, ecco la giuria ufficiale: le scelte di Milly

Milly Carlucci ha svelato la giuria di Ballando con le Stelle 2023. Dopo che nei giorni scorsi è stato diramato il cast completo e ufficiale, tramite un video postato giovedì 28 settembre sugli account del talent show di Rai Uno anche coloro che saranno tenuti ad alzare le temute palette sono stati resi noti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Come previsto, nessuno scossone: tutti i volti dello scorso anno sono stati riconfermati. Dunque riecco Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith (presidente di giuria), Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Sì, esatto, anche la giornalista, su cui si è detto molto in questi mesi (tante le indiscrezioni che hanno parlato di un suo presunto abbandono alla trasmissione), ci sarà.

Milly Carlucci ha voluto dare il grande annuncio in maniera ironica, coinvolgente la giuria in una gag divertente e annunciandola come “una giuria completamente rinnovata“. La conduttrice è entrata in una sala riunioni presentando per primo Fabio Cannino, seguito dalla presidente di giuria Carolyn Smith. Dopodiché, è toccato a Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, che è stato un po’ stuzzicato dalla Carlucci. Il giornalista, infatti, era considerato tra quelli maggiormente in bilico. “Non dovevo esserci però“, ha detto ironicamente Ivan dopo essere stato presentato.

Infine, si è passati a Selvaggia Lucarelli. “Come avremmo fatto senza Selvaggia?”, ha esclamato Milly confermando la presenza della giornalista nel programma. Per mesi, si era parlato di una sua possibile sostituzione, soprattutto dopo le varie tensioni vissute da Selvaggia con il resto dei giudici durante la scorsa edizione. Non solo, la giurata aveva anche polemizzato sulla vittoria di Luisella Costamagna, considerandola ingiusta. Nonostante tutto ciò, però, Selvaggia tornerà a sedersi dietro il tavolo della giuria ancora una volta.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Dopo l’annuncio, la giornalista ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram in compagnia degli altri giudici e di Milly Carlucci scrivendo: “Abbiamo raggiunto un accordo di pace: gli ho lasciato la Crimea”. Insomma, in maniera ironica la Lucarelli ha risposto alle speculazioni di questi mesi e ha deciso di mettere da parte i disguidi con i suoi colleghi. Dunque, non resta che attendere per scoprire cosa ci riserverà quest’anno la giuria di Ballando con le stelle.