Selvaggia Lucarelli su Barbara Alberti al GF Vip: “Scempio immeritato della sua persona”

Selvaggia Lucarelli corre in difesa di Barbara Alberti che al Grande Fratello Vip, dopo una partenza roboante in stile ‘Tutti felici e contenti’, si è ritrovata sul banco degli imputati. Motivo? Delle frasi ‘iperboliche’ pronunciate su Pasquale Laricchia e non solo. Fatto sta che in men che non si dica la scrittrice è passata dall’intellettuale del popolo ben vista da tutti che si sporca le mani con un reality, a una concorrente come tante, criticata e, in taluni casi, messa alla gogna, con tanto di richiesta di espulsione. Su tutto questo ha riflettuto Selvaggia, dedicando un lungo articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano.

“Tutto, pur di portarla via di lì. Pur di non vederla frugata e valutata dal pubblico del televoto”

“Ho sognato di intrufolarmi anche io in quella Casa, approfittando del colpo di sonno dell’ autore del turno di notte, e di rapire Barbara Alberti. Rapirla di un rapimento salvifico, sia chiaro, di uno di quei rapimenti fatti a fin di bene, tipo portare via la figlia sedicenne da una festa prima che perda la verginità con uno youtuber deficiente“. Inizia così il lungo pezzo dedicato da Selvaggia alla scrittrice. E ancora, in un altro passo: “Tutto, pur di portarla via di lì. Pur di non vederla frugata e valutata dal pubblico del televoto, pur di non assistere allo scempio immeritato della sua persona e della sua storia, pur di non leggere su twitter un utente che tra lei e Pasquale Laricchia, preferisce Pasquale Laricchia ‘perché sarà ignorante ma almeno è più sincero'”.

“Io lo so che Barbara Alberti è entrata lì con le migliori intenzioni”

“Io lo so che Barbara Alberti è entrata lì con le migliori intenzioni […] Eppure, nella sua esperienza al Grande Fratello Vip, succede quello che a una come lei non dovrebbe mai succedere e cioè che non è lei a contaminare ma lei a farsi contaminare”. Selvaggia inoltre aggiunge: “Il sentimento che prevale, a vederla lì dentro in chi la venera da sempre, è la malinconia. Immalinconisce guardarla imputata nel processo televisivo serale, con Wanda Nara e Pupo chiamati a esprimere un parere su di lei, che è come chiedere a un gatto un parere sulla Cappella Sistina. Immalinconisce il giudizio impietoso e aizzapopolo su sue frasi sparse, isolate, pronunciate da chi non ha la furbizia di capire che se non applichi i filtri del politicamente corretto dentro un reality, finisci scannato come un maiale.”