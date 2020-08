Selvaggia Lucarelli, altro duro attacco a Briatore: “Imbarazzante”

AGGIORNAMENTO: Briatore è risultato positivo al coronavirus come fatto sapere dall’ospedale San Raffaele

Si tinge di giallo il caso Flavio Briatore. Nelle scorse ore sembrava certo che l’imprenditore avesse contratto il coronavirus, mentre ora, dopo che lui stesso ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, non si capisce bene quale sia la situazione reale. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha detto di essere stato ricoverato al San Raffaele di Milano per una prostatite e già che c’era ha pure fatto il tampone (in attesa di esito, al momento). Sulla vicenda ha avuto parole durissime Selvaggia Lucarelli che non crede alla versione dell’imprenditore. Già nelle scorse ore la giornalista aveva attaccato il proprietario del Billionaire. Ora torna a farlo con un lungo post divulgato attraverso i proprio profili social.

Briatore, Selvaggia Lucarelli torna all’attacco: il duro post

La Lucarelli, riagganciandosi all’intervista che Briatore ha rilasciato stamane al Corriere della Sera, ha tuonato un “imbarazzante” su Instagram in riferimento al manager, usando del sarcasmo in apertura del suo intervento: “È colpa del vento sardo. E della prostatite mocciolosa”. Selvaggia ha definito poi “patetica” l’intervista rilasciata al quotidiano di via Solferino. Secondo la blogger, Briatore avrebbe sorvolato sulla “domanda sulla polmonite”. Senza troppo girarci attorno Selvaggia ha affermato che “ora potrà dire che lui non ha proprio pensato al Covid perché aveva un’altra patologia e se la sfanga dall’accusa di aver sottovalutato i sintomi del Covid”. La Lucarelli è un fiume in piena ed è convinta che eventualmente Briatore si sia “contagiato per lo stile di vita avuto in Sardegna, per il focolaio scoppiato al Billionaire” e non per il clima sardo, spesso soggetto a ventilazione, come da lui sostenuto.

Selvaggia Lucarelli, è scontro con Flavio Briatore

La giurata di Ballando con le Stelle ha proseguito, parlando di mancanza di assunzione di “responsabilità” da parte di Briatore. A parte la situazione del manager, il caso nuovi contagi avvenuti in terra sarda continua a tenere banco. Sono tanti i turisti che facendo rientro dall’isola, dopo aver frequentato alcuni locali notturni, sono risultati positivi al tampone. Tra questi anche diversi vip. L’ultima di cui si ha notizia è Antonella Mosetti che si aggiunge a Sinisa Mihajlovic, Andrea Petagna, Aida Yespica, l’hair stylist Federico Fashion Stylist, l’ex di Temptation Island Vip Andrea Zenga, le due tentatrici di Temptation Island Beatrice De Masi e Ilaria Gallozzi. E ancora, dal mondo UeD, si segnala la positività di Nilufar Addati, Andrea Melchiorre, Daniele Schiavon, Vittoria Deganello, Giulia Latini.