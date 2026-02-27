Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip, Rossella Erra: “Un trauma, e ha bloccato anche mia figlia”

Mediaset ha fatto il colpaccio, ingaggiando in qualità di opinionista del Grande Fratello Vip, in partenza martedì 17 marzo, Selvaggia Lucarelli, la quale affiancherà Ilary Blasi insieme a Cesara Buonamici. La vicenda è stata commentata da Rossella Erra che conosce molto bene l’opinionista (anche se tra le due non scorre buon sangue), in quanto entrambe fanno parte della squadra di Ballando con le Stelle. Selvaggia è una giurata del talent show danzante, Rossella è la “Tribuna”, rappresenta cioè la vox populi.

Selvaggia Lucarelli al GF Vip, Rossella Erra: “Un piccolo trauma”

“Sono convinta che il Grande Fratello acquisisca una voce importante, però…”, ha esordito Erra ai microfoni di Fanpage.it. La “Tribuna” ha aggiunto: “Lei è un elemento fondamentale di Ballando con le stelle. Per me, lei è un giudice di Ballando ed è un piccolo trauma vederla in un altro programma. Io sono un’aziendalista convinta. Però la vita va avanti, le carriere vanno avanti e ci sono delle occasioni che devono essere prese perché creano alternative professionali e miglioramenti”.

Rossella è poi passata a raccontare in che rapporti è con la giornalista. Tra le due, attualmente, non c’è alcun dialogo. Lucarelli, a detta della stessa Erra, avrebbe bloccato lei e sua figlia sui social. Lo ‘stop’ sarebbe partito dopo la famosa frase pronunciata da Selvaggia nel corso di una delle ultime puntate dell’edizione di Ballando con le Stelle 2025. La “Tribuna”, come spesso accade nello show condotto da Milly Carlucci, si era scontrata con la giurata, la quale, di tutta risposta, proferì: “Ti ignorerò talmente tanto, che dubiterai della tua esistenza”.

La frase divenne virale sui social. Da quel momento Lucarelli avrebbe smesso di seguire Erra e la figlia di quest’ultima sulle piattaforme web. “Selvaggia ha bloccato me sui social e anche mia figlia. Non so perché, ma dopo quella frase famosa mi ha bloccato. Mi ha ignorato così tanto che mi ha bloccato”, ha raccontato Rossella che, nonostante le frizioni con la giornalista, ha dichiarato che non sarebbe contenta se dovesse dire addio a Ballando.

“Non sarei contenta, è dal conflitto che nasce tutto, mi dispiacerebbe non avere quel tipo di contrasto. Anche se spesso ci rimango male, preferirei averlo sereno e tranquillo. Quando feci la ballerina per una notte, lei mi prese in giro indossando il boa ed è quello lo spirito che secondo me va conservato”, ha concluso Erra.

Lucarelli: il futuro a Ballando con le Stelle e la smentita sul maxi cachet al Grande Fratello Vip

Secondo alcune indiscrezioni, Lucarelli avrebbe accettato la proposta di Mediaset solo dopo aver avuto garanzie in merito alla sua libertà contrattuale. Vale a dire che non si sarebbe legata in esclusiva al ‘Biscione‘. Se ciò fosse confermato, vorrebbe dire che potrebbe tornare tranquillamente a essere una giurata di Ballando con le Stelle.

Inoltre, dopo che è stato ufficializzato che sarà una delle opinioniste del Grande Fratello Vip, è trapelata una voce sul suo cachet: è stato sostenuto che avrebbe firmato per una cifra dieci volte più alta rispetto a quella percepita a Ballando. Su tale voce è intervenuta la stessa Lucarelli, parlando di “invenzioni”.