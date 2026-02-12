Grande Fratello Vip, colpaccio: arriva Selvaggia Lucarelli, ecco che ruolo avrà

Sarebbe arrivata la fumata bianca sul tandem di opinionisti, anzi di opinioniste, che affiancherà Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026. La testata Affari Italiani ha scritto che la scelta della produzione e di Mediaset si sarebbe orientata su Cesara Buonamici, che ha già ricoperto il ruolo, e su Selvaggia Lucarelli. L’indiscrezione ha aggiunto che non appena saranno limati gli ultimi dettagli contrattuali, arriverà l’annuncio ufficiale sull’ingaggio delle due donne.

Grande Fratello Vip, retroscena: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste

Se fosse confermato il nome della Lucarelli, si sarebbe di fronte a un vero e proprio colpaccio televisivo. La giornalista porterebbe il suo acume d’analisi all’interno della trasmissione, fungendo da contraltare perfetto, almeno sulla carta, all’atteggiamento “istituzionale” di Buonamici. Potrebbe inoltre essere fondamentale per dare una spinta agli ascolti del reality, che da anni registra cali di pubblico. E ancora, sarebbe quella scossa che tanto servirebbe a un format usurato e bisognoso di novità.

Sempre ammesso e non concesso che Buonamici e Lucarelli saranno designate come opinioniste, la guida del GF Vip si tingerebbe completamente di ‘rosa’, con Ilary Blasi alla conduzione, in sostituzione di Alfonso Signorini che, come è noto, dopo lo scandalo scatenato da Fabrizio Corona, si è autosospeso da Mediaset.

Quando inizia il GF Vip 2026

Per quanto riguarda la puntata di esordio del Grande Fratello Vip, i vertici di Cologno Monzese di recente hanno emesso una nota in cui hanno spiegato che la partenza è prevista per metà marzo. La data esatta potrebbe essere lunedì 16 marzo, ma negli ambienti Endemol, ha riferito sempre Affari Italiani, non si scarta l’ipotesi di far slittare il debutto del reality a fine mese o a inizio aprile.

Tutto dipenderà dalla definizione del cast. Se la rosa dei concorrenti sarà completata in tempi rapidi, può darsi che il GF Vip aprirà i battenti il 16 marzo, altrimenti si farà slittare di qualche settimana la messa in onda. Tra le novità più importanti della nuova edizione, c’è la durata. Sempre Mediaset ha messo nero su bianco che la trasmissione vedrà la luce per sei settimane, vale a dire un mese e mezzo. Dunque, niente più edizioni monster come quelle di Alfonso Signorini.