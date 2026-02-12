Rispunta Signorini: “Come sono sopravvissuto agli attacchi di Corona e cosa ho fatto”

Alfonso Signorini ha commentato per la prima volta in modo diretto come sta vivendo questo periodo. L’ex conduttore del Grande Fratello Vip, come è noto, è stato attaccato e accusato da Fabrizio Corona, il quale ha parlato di un “sistema Signorini”, sostenendo che il giornalista abusasse del suo ruolo di potere per avere prestazioni intime da alcuni aspiranti concorrenti al reality show più spiato d’Italia. Da quando è stato travolto dalla vicenda mediatica è sparito dalla tv. Si è autosospeso da Mediaset e non ha concesso alcuna intervista alla stampa. Nelle scorse ore ha rotto il silenzio ai microfoni del Corriere della Sera.

Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo gli attacchi di Fabrizio Corona

Signorini è finito di nuovo al centro della cronaca di riflesso in quanto il suo nome è emerso nel caso che vede protagonisti Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti. Il primo, in una chat con Maria Rosaria Boccia, ha parlato di una “lobby gay”, facendo anche il nome del direttore editoriale di Chi. Quest’ultimo, nell’intervenire su tale questione, ha commentato per la prima volta quello che sta vivendo dopo quanto esternato da Corona.

“L’unico modo per sopravvivere a questi mesi è stato quello di isolarmi dal resto del mondo”, ha dichiarato Signorini che ha così confermato ciò che si era intuito, ossia che per provare a emergere dallo scandalo da cui è stato travolto ha scelto di isolarsi da tutto e tutti. Nell’usare il termine “sopravvivere” ha anche lasciato chiaramente intendere quanto la situazione venutasi a creare lo abbia profondamente segnato.

Per quanto riguarda la voce, trapelata dalla sopracitata chat di Ranucci, di far parte di un “giro gay pericolosissimo” in cui ci sarebbe anche un misterioso Signor B., ha commentato con ironia e sarcasmo: “Mi intriga molto l’identità del misterioso signor B. Io rimango fermo al signor K. Ma dubito che la signora Boccia frequenti Kafka”. Signorini ha inoltre aggiunto di non sapere di fare parte di tale fantomatico “giro gay”, sottolineando di essere caduto dalle nuvole quando il caso è esploso.

Mediaset contro Corona: chiesti 160 milioni di euro di risarcimenti

Tornando alle dichiarazioni di Corona, tutto è in mano ai legali, con la vicenda che si è allargata andando a coinvolgere l’intero gruppo Mediaset. L’ex re dei paparazzi ha infatti attaccato anche Pier Silvio e Marina Berlusconi, Gerry Scotti e Maria De Filippi. Di tutta risposta il gruppo di Cologno Monzese gli ha chiesto la cifra astronomica di 160 milioni di euro di risarcimento.