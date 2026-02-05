Corona e Signorini, Serena Enardu vuota il sacco: “Io già sapevo, mai prostituita per uno show”

Serena Enardu, attraverso una serie di storie Instagram, si è espressa sulle gravi accuse rivolte da Fabrizio Corona al mondo Mediaset e ad Alfonso Signorini. L’ex tronista di Uomini e Donne conosce molto bene le dinamiche del Grande Fratello Vip, essendo entrata per diversi giorni nella Casa più spiata d’Italia nel 2020 per riconquistare il compagno Pago. Su quanto esternato dall’ex re dei paparazzi, ha dato un commento un po’ fuori dal coro, aggiungendo che le rivelazioni fatte a Falsissimo non l’hanno sconvolta in quanto, ha sostenuto sempre Enardu, erano voci che circolavano da tempo nell’ambiente.

Serena Enardu sul caso Signorini – Corona: “Perché non mi ha sconvolto”

“Non amo il modo che ha di raccontare le cose Fabrizio Corona. Che poi ha raccontato cose che, tra virgolette, io già sapevo e che si vociferavano nell’ambiente”, ha spiegato l’ex tronista sarda. “Non mi hanno sconvolto – ha aggiunto Enardu, sempre riferendosi ai contenuti pubblicati a Falsissimo – La cosa che mi fa sorridere è che si punta il dito sull’abuso di potere, ma non su chi si sottomette”.

L’influencer 49enne non ha fatto nomi, ma sembra scontato che il suo discorso si sia riferito esplicitamente al caso che vede protagonisti Alfonso Signorini e Antonio Medugno. Quest’ultimo ha denunciato il conduttore nelle scorse settimane, affermando di essere stato vittima di ricatti intimi. “Che qualcuno abusi del proprio potere per i propri scopi intimi è squallido, ma è ancora più squallido chi si sottomette”, ha ragionato Enardu.

“Non accetto che si dica che sono persone fragili e deboli. Non lo capisco, sinceramente io mai sarei riuscita a prostituirmi per fare un programma o un lavoro. Sono due posizioni squallide, poi ognuno con il proprio corpo è libero di fare ciò che vuole”, ha puntualizzato l’ex volto di Uomini e Donne. Infine ha concluso dicendo di essere consapevole che quanto ha dichiarato attirerà su di lei svariate critiche.

Corona contro Gerry Scotti: canali oscurati

Fabrizio Corona ha anche attaccato Gerry Scotti, lasciando intendere che quando era al timone di Passaparola avrebbe intrattenuto rapporti tutt’altro che professionali con le Letterine del programma, tra cui figuravano anche Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Il conduttore, attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha smentito in maniera secca la ricostruzione dell’ex re dei paparazzi.

Inoltre ha incassato le testimonianze di diverse showgirl che hanno collaborato con lui al quiz show. Tutte hanno sottolineato che Scotti non ha mai avuto atteggiamenti inappropriati nei loro confronti. Anzi, hanno sostenuto l’esatto contrario, assicurando che il presentatore si è sempre comportato in modo ineccepibile e professionale.

Dopo gli attacchi contro Mediaset, Meta e YouTube hanno oscurato tutti i canali social di Corona. Al momento i profili dell’imprenditore milanese non sono raggiungibili e risultano inattivi. Anche quelli di Falsissimo sono stati bloccati.