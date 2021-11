Selvaggia Lucarelli “aggredita in ogni modo” da un No Vax a Roma

Selvaggia Lucarelli, con un cinguettio su Twitter, ha raccontato di essere stata aggredita da un No Vax nel corso del corteo che si è svolto a Roma, ieri, sabato 20 novembre, al Circo Massimo. La giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha reso noto di essersi presentata all’evento con un cappello in testa, degli occhiali da sole e con indosso la mascherina, così da non poter essere riconosciuta. Quando però ha domandato “perché è qui oggi?” ad un manifestante, è stata aggredita in “ogni modo possibile”.

A corredo del tweet, Selvaggia ha postato un filmato in cui si vede un NoVax invitarla con fare estremamente minaccioso ad andarsene. L’uomo è poi passato dalle parole ai fatti, dando una testata alla telecamera che lo stava riprendendo. La Lucarelli ha aggiunto che il video integrale dell’accaduto sarà pubblicato a breve dal quotidiano ‘Domani’, assicurando inoltre che provvederà a denunciare alle autorità competenti l’episodio.

“Tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo. (Erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti). I no vax hanno voglia di picchiare, aggredire, sfogarsi”, ha chiosato Selvaggia.

Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale pic.twitter.com/9KYg6MvmP8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

Selvaggia Lucarelli, ancora un’aggressione ai giornalisti da parte dei No Vax

Non è la prima volta che alcuni manifestanti dei cortei No Green pass e No Vax si scagliano contro i giornalisti. Casi simili sono capitati anche a Milano e in altre città italiane nelle scorse settimane. Motivo? Secondo tali persone chi lavora nei media e sostiene la campagna vaccinale è parte di un non meglio precisato complotto globale.

Selvaggia Lucarelli, il caso Morgan è nulla in confronto alle minacce No Vax

Nei giorni scorsi la Lucarelli è stata protagonista della cronaca televisiva legata all’entertainment per la furibonda lite verbale avuta con il cantante Morgan a Ballando con le Stelle, programma di Rai Uno timonato da Milly Carlucci.

Castoldi ha affermato di aver denunciato la giurata (da capire se lo abbia fatto realmente oppure no) in seguito alla baruffa scatenatasi negli studi della Rai. Alla luce delle minacce No vax, una quisquiglia: in quei cortei, alcuni personaggi menano sul serio e sono pericolosi.

Non resta che attendere la diffusione del video integrale per farsi un’idea più approfondita del livello di aggressione di cui è rimasta vittima la giornalista.