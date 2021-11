Milly Carlucci prepara il faccia a faccia Morgan-Lucarelli, lui: “Un vomito”

Sono passate poche settimane ed è già esploso il caso Morgan a Ballando con le Stelle 2021. Milly Carlucci era stata avvisata a Tv Talk, in tempi non sospetti: il concorrente che tanto aveva fatto bene nella prima puntata ha un’autonomia di tre o quattro puntate circa nei programmi. E come si dice: uomo avvisato, mezzo salvato. Di puntate ne sono passate un paio in più ma nella quinta è scoppiata la lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Una lite che sta avendo ripercussioni nei giorni che portano il cast verso la nuova puntata, in cui probabilmente ci sarà il faccia a faccia tra i due. Lo ha annunciato proprio Milly Carlucci intervenendo stamattina a Storie Italiane, in collegamento telefonico.

La conduttrice si è espressa su quanto accaduto, ma è stata imparziale sui motivi che hanno portato allo scontro. Milly ha condannato i toni usati da Morgan:

“L’unica cosa vera che ha sbagliato Morgan, al di là dei contenuti che erano interessanti, è il tono di voce, l’urlo, la voce che si alza non va bene. Noi italiani e latini abbiamo questo difetto, parli di politica, sport e altro si alza la voce”

La Carlucci non ha nascosto il desiderio di tornare alla leggerezza e alla spensieratezza di un tempo, quella che il pubblico si aspetta da un programma di intrattenimento. In realtà il pubblico di oggi si aspetta anche un po’ di trash e non disdegna la polemica, e di sicuro la stessa Milly ne è consapevole altrimenti non avrebbe scelto un giudice tagliente e pungente come Selvaggia Lucarelli, sempre schietta, e un concorrente come Morgan, che ha lo sbrocco facile in televisione. Tuttavia la padrona di casa di Ballando con le Stelle ha elogiato la giuria e la loro dialettica così come ha difeso il diritto di replica dei concorrenti. Tutto finché non si superano i limiti, però.

Milly ha confermato la sua stima verso Morgan così come verso Selvaggia Lucarelli. Ha elogiato anche l’impegno di Morgan come ballerino, con dei risultati che forse in pochi si sarebbero aspettati. Lui invece si sta impegnando sul serio. Questo non è servito a fermare il suo impeto contro Selvaggia. La Carlucci si impegnerà a far tornare la pace tra Morgan e la Lucarelli:

“Sabato cercherò di mettere Morgan e Selvaggia uno di fronte all’altro per fare la pace. Ci metterò tutto l’impegno. Adoro Selvaggia come donna, giornalista e giudice. Stimo Morgan e gli voglio bene. Voglio che i due parlino”

Solo ieri, però, Morgan ha chiesto un intervento più duro alla Carlucci. Pare che si aspetti persino un allontanamento di Selvaggia da Ballando con le Stelle, ma è chiaro che non accadrà. E non sarebbe accaduto solo perché chiesto da lui. Come reagirà alla mano morbida della conduttrice? Non benissimo, la reazione di Morgan alle parole di Milly è arrivata puntuale e non è stata delle più docili.

Morgan contro tutti: “Un vomito, umiliazione di professionisti dello spettacolo in un clima di volgarità”

Poco fa Morgan su Instagram ha parlato di indignazione e ha spiegato i motivi della sua. Con un lungo sfogo fatto di domande e risposte, tutte tra sé e sé, Marco Castoldi ha scritto:

“Mi sono indignato perché è una cosa inaccettabile, un sacrilegio avere a disposizione uno spazio di gigantesca visibilità, in una rete di stato, e anziché usarlo in modo educativo, mettendo in scena uno spettacolo d’arte, si impone a milioni di persone un vomito. Con annesso pure il divieto di chiamarlo schifezza altrimenti rincarano la dose”

Morgan ha proseguito scrivendo di avere la sensazione di aver sprecato fiato, fiato che avrebbe potuto usare per una canzone o per raccontare la storia della musica al pubblica. L’attacco di Morgan a tutto e tutti si è concluso così: