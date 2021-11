Morgan è una furia contro Selvaggia: la richiesta a Milly Carlucci

Ballando con le Stelle 2021 più incandescente che mai. Dopo la furiosa lite avvenuta nel corso della quinta puntata Morgan ha deciso di querelare Selvaggia Lucarelli. Il cantante ha annunciato la sua decisione a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. In un’intervista a Fanpage Marco Castoldi – questo il vero nome dell’artista – ha poi rivelato di aver fatto una richiesta precisa a Milly Carlucci, che ha fatto di tutto per averlo nel suo programma del sabato sera.

“Milly Carlucci, responsabile e capo progetto di questo spettacolo, secondo me ha il dovere di redarguire questo comportamento che ha svilito non soltanto il mio lavoro, ma anche il suo. Perché Milly è molto attenta, molto vicina a tutto, lei vede anche se c’è un bottone fuori posto. E allora, pensare che che c’è una hater, una bullista che distrugge solo per vanità e per odio, è una cosa impossibile”

Morgan ha aggiunto:

“Ho anche scritto a Milly Carlucci, le ho detto ‘perché ti ostini’. Selvaggia ha dimostrato di non essere all’altezza del ruolo e c’è un sacco di gente che è capace di fare quello. Non c’è bisogno di ostinarsi”

La reazione di Selvaggia Lucarelli

L’ex marito di Asia Argento ha però ammesso di non aver avuto ancora modo di parlare con nessuno di Ballando con le Stelle. La stessa Milly Carlucci non si è espressa sulla faccenda. La presentatrice ha provato a smorzare i toni prima della fine dell’ultima puntata ma Selvaggia Lucarelli si è detta poco propensa a tendere la mano a Morgan. La giurata si è sentita profondamente offesa dal comportamento del concorrente.

Nessun commento neppure da parte della giornalista e opinionista che dopo aver condiviso sui social network il messaggio privato di scuse che le è arrivato dall’ex leader dei Bluvertigo non ha ancora replicato alla notizia della querela.

A La vita in diretta, dove è intervenuta in collegamento, Selvaggia Lucarelli ha però parlato di un presunto schema Morgan. A detta della scrittrice nei vari programmi di cui ha fatto parte l’artista entra sempre in punta di piedi, fingendo di essere affabile, per poi scatenare il putiferio.

Elogio ad Alessandra Tripoli

Nonostante il caos scoppiato dietro le quinte di Ballando con le Stelle Morgan sta portando avanti il suo lavoro con la ballerina Alessandra Tripoli. La coppia sta preparando per la sesta puntata dello show una versione modernizzata di Singin’in the rain. Morgan ha parlato di un vero e proprio omaggio al famoso musical.

Marco Castoldi ci ha tenuto a puntualizzare che con Alessandra Tripoli va molto d’accordo. Il cantante ha definito la sua insegnante una professionista capace e delicata, che si impegna tantissimo nel suo mestiere. A tal proposito ha fatto sapere: