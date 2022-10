Selvaggia Lucarelli contro Jessica Morlacchi per via di alcune smorfie fatte a Oggi è un altro giorno: affondo e ruggini

Selvaggia Lucarelli attacca Jessica Morlacchi, finita al centro del ciclone mediatico, suo malgrado, dopo che Memo Remigi, a Oggi è un altro giorno (Rai Uno), le ha toccato il sedere di soppiatto. Naturalmente la giurata di Ballando con le Stelle non sta dalla parte del cantautore che, oltre ad aver fatto una figura tutt’altro che esaltante, è stato licenziato da Viale Mazzini. La Lucarelli su tale caso si è già pronunciata ed ha condannato il comportamento di Remigi. E quindi? Perché se l’è presa con Jessica? Perché in una puntata recente di Oggi è un altro giorno in cui si è parlato di Ballando con le Stelle e pure dell’insulto che Iva Zanicchi le ha rivolto (L’Aquila di Ligonchio le ha dato della ‘tro*a’), la Morlacchi ha fatto delle facce in cui ha lasciato trapelare il suo essere stufa.

Ma si proceda con ordine. Iva Zanicchi, dopo essere stata giudicata da Selvaggia a Ballando, ha sussurrato all’orecchio del suo partner Samuel Peron la prolina “Tro*a”, riferendosi a Selvaggia. Peccato che il microfono fosse aperto e si sia sentito tutto. Dopo la figuraccia Iva ha chiesto scusa. Peron e Guillermo Mariotto, sempre dopo il fattaccio, sono stati invitati da Serena Bortone. Nel talk hanno parlato del percorso della Zanicchi a Ballando e delle scintille avute con la giornalista e giurata di Milly Carlucci. Ed è in questo frangente che la Morlacchi è stata inquadrata mentre faceva delle facce che sono state tutte un programma, dalla serie “ne abbiamo piene le tasche di questa storia”. Ora la Lucarelli è tornata sulla questione ed ha attaccato “l’affetto stabile” dello studio orchestrato da Serena Bortone.

“Per me Memo Remigi sta bene dove sta, cioè a casa a palpeggiare il suo divano, ma spero che Jessica Morlacchi impari a non fare faccette annoiate quando si parla di sessismo (non era la prima volta) e prenda la parola per dire che le donne non si palpano e non si chiamano “tro.e”, perché sono cose gravi allo stesso modo”. Così Selvaggia Lucarelli in una Stories Instagram.

Selvaggia Lucarelli, gli auguri dolcissimi di Lorenzo Biagiarelli

Non solo polemiche per la giornalista lungo la giornata di venerdì 28 ottobre 2022. Non una data casuale per lei, visto che proprio in tale giorno ha festeggiato sette anni d’amore con Lorenzo Biagiarelli. E sui social lo chef ha scritto degli auguri ultrà zuccherosi per la sua dolce metà:

“Sette anni fa il ventotto di ottobre a Milano pioveva e faceva un freddo becco. Oggi c’è il sole e il caldo, come se fossero passati cent’anni o un’era geologica. E allora forse io e te stiamo insieme da un secolo o dall’ultima glaciazione, perché sembra impossibile che tutta questa bellezza abbia solo sette anni. Auguri amore mio”.