La furia di Anna Pettinelli si abbatte su Memo Remigi dopo il caso che ha travolto Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio di Rai Uno. I fatti sono noti: il cantante, venerdì 21 ottobre, durante la presentazione della puntata, ha toccato il sedere a Jessica Morlacchi che non ha per nulla gradito. Risultato? Licenziato in tronco da Viale Mazzini e bufera mediatica. Sulla vicenda si è pronunciata l’ex professoressa di Amici e speaker radiofonica, che non ha fatto sconti a Remigi. Anzi lo ha attaccato pesantemente apostrofandolo come un “molestatore” e raccontando che anche lei in passato è stata vittima di simili episodi senza però denunciare gli accaduti per via della difficoltà a superare l’imbarazzo.

Pettinelli ha detto la sua in un infuocato post pubblicato su Instagram. Post dai toni duri e netti. “Che vuoi che sia una pacchetta sul sedere? Innocua. Stavo scherzando! Scherzando un ca**o!”, ha tuonato l’ex volto di Amici di Maria De Filippi che ha aggiunto: “Il fatto è che se questo video non fosse finito sui social Jessica Morlacchi probabilmente non avrebbe denunciato l’accaduto e tutto sarebbe passato sotto silenzio”.

Spazio poi alle vicende personali che la Pettinelli ha vissuto sulla propria pelle in passato: “È successo a me in passato più e più volte e non l’ho mai detto. Oggi lo farei ma allora non ho saputo superare l’imbarazzo”. A questo punto è arrivato l’affondo più acuminato sul cantante che è stato definito un “molestatore”, oltreché una persona che non vuole scusarsi fino in fondo: “Spero che oggi le donne abbiano coscienza di quanto questi atteggiamenti debbano essere denunciati e condannati senza scuse. Scuse che in questo caso non arriveranno mai a Jessica perché vorrebbe dire confermare l’accaduto, cosa, che al momento il molestatore in questione nega recisamente”.

In realtà Remigi si è scusato con Jessica Morlacchi, anche se lo ha fatto a metà, sostenendo di non averla palpeggiata e che l’episodio è avvenuto in un clima scherzoso e goliardico. Lo ha dichiarato a La Zanzara, trasmissione radiofonica di Radio 24 condotta dal giornalista Giuseppe Cruciani. Il cantante ha persino chiesto aiuto alla Morlacchi, invitandola a scagionarlo. La donna, però, pare proprio che la veda in modo diverso tanto che ha dato del bugiardo a Remigi.

Memo Remigi, l’intervento a Radio 24, Jessica Morlacchi gli dà del bugiardo

“Se è stata una porcata nei miei confronti? Lo possiamo dire anche perché sono stati cinque giorni senza darmi nessuna notizia, neanche una telefonata, e l’hanno detto in diretta. Questa è una cosa molto grave. Una cosa abbastanza ingiusta senza nemmeno approfondire la cosa”. Così a esordito Remigi ai microfoni de La Zanzara in riferimento al suo licenziamento. La Rai ha però narrato una versione differente e tramite una nota aziendale ha affermato che al cantante è stato comunicato già sabato 22 ottobre che non avrebbe più fatto parte di Oggi è un altro giorno dopo il triste accaduto.

“Hanno pubblicato questo video dove questi hanno notato questa mano che scivolava dietro – ha aggiunto il diretto interessato – la solita pacchettina sul c*lo, come dire ‘facciamo un segno di portafortuna alla trasmissione’ che avevamo fatto anche altre volte. Un conto è palpare, un conto è dare il buffettino di portafortuna come si fa a volte in teatro. Era già successo, ma non in trasmissione, prima, fuori, durante le prove, in altre circostanze. C’è un rapporto di cordiale amicizia, simpatia, goliardia”.

Insomma, Remigi fa un distinguo alquanto bizzarro tra palpata e buffetto, mettendola sul “segno portafortuna”, versione tutt’altro che convincente. Spazio poi all’appello alla Morlacchi:

“Non riesco a contattarla e non capisco perché. Forse perché c’è rimasta male dal troppo pesante provvedimento che hanno preso. Cerco di contattarla. Mi stanno massacrando, le vorrei dire ‘intervieni anche tu, di’ che abbiamo sempre giocato, scherzato, messo sulla goliardia i nostri rapporti di lavoro, scrivi qualcosa in modo di dire che non sono un vecchio libidinoso’. Sto cercando Jessica affinché faccia questa affermazione. Non è giusto che mi si accusi di questa cosa sui social e in diretta. Tutti gli amici mi stanno telefonando chiedendomi cosa sia successo, per questa stronzata qui stanno montando una cosa al di fuori della normalità. Dai su, non esageriamo ragazzi”.

Quando a Remigi è stato chiesto se all’ex collega avesse dato fastidio quel gesto, è arrivata la seguente risposta: “Non ha fatto niente, ha spostato la mano. Non è che gliel’avessi messa sulla chiappa e stretta a mo’ di palpeggio. Io posso dire di essere vecchio, ma non porco. Non ho mai iniziato le trasmissioni mettendo le mani sul c*lo alle donne; è successo quel fatto particolare, fatto nel momento sbagliato”.

E Jessica Morlacchi cosa dice di tutto ciò? Pensa anche lei che sia stato tutto un gioco tra amici? No. Il Corriere della Sera ha intercettato una sua dichiarazione che non fa per nulla il paio con quelle di Remigi: “Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne”.