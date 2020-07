Selena Gomez torna su Instagram e annuncia grosse novità

Selena Gomez is back! L’ex stellina Disney è riapparsa nelle ultime ore sul suo account Instagram annunciando grosse novità. La cantante e attrice mancava da tempo e nel suo ultimo video ha voluto spiegare ai suoi 184 milioni di follower i motivi che l’hanno allontanata dai social network per un lungo periodo. La 28enne ha preferito concentrarsi sulla sua vita privata e professionale, imparare nuove cose e dare priorità alle situazioni veramente importanti anziché condividere post e commenti social. Gli ultimi mesi sono stati difficili per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus e anche per la Gomez non è stato semplice affrontare il lockdown. Selena ne è però uscita più carica che mai tanto che ha promesso ai suoi fan che sarà più presente e ha anticipato che ci sono tante novità in arrivo entro la fine dell’anno.

Selena Gomez pronta per nuovi progetti lavorativi

“Con tutto quello che è successo ho preferito non pubblicare nulla, trovavo tutto insensato. Sono stati mesi difficili per tutti. Ora cercherò di essere più presente e vi racconterò i miei prossimi progetti. Grazie per tutto il supporto che mi date sempre”, ha fatto sapere Selena Gomez su Instagram. Il video ha fatto subito incetta di like e commenti: l’ex fidanzata di Justin Bieber resta una delle star più amate in tutto il mondo. Peccato però che il rapporto di Selena con i social network sia tutt’altro che semplice: più volte la Gomez si è presa una pausa dai social media per riappropriarsi della sua vita reale. Una vita non facile, costellata da diversi problemi di salute come la lotta al lupus e il conseguente trapianto di rene. Al momento non si conoscono i dettagli del nuovi progetti di Selena ma saranno sicuramente in ambito musicale e cinematografico.

Selena Gomez ha spento 28 candeline con un grande party

Lo scorso 22 luglio Selena Gomez ha festeggiato il suo 28esimo compleanno. Una cena all’aperto, a Los Angeles, con pochi intimi tra cui le amiche più care Raquelle Stevens e Courtney Lopez. Assai elegante l’allestimento con petali di rosa, palloncini bianchi e arancio. Nessun fidanzato all’orizzonte: la popstar è ancora single dopo le relazioni finite male con Justin Bieber e The Weeknd. Dopo queste storie sbagliate la Gomez ha preferito concentrarsi su se stessa e su altri legami importanti, come quelli con la famiglia e gli amici.