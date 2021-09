Occhi lucidi per Sangiovanni ai Seat Music Awards 2021. Il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi si è emozionato all’Arena di Verona dopo la sua esibizione. Prima di prendere il premio dalle mani della conduttrice Vanessa Incontrada l’artista stava ringraziando i suoi fan per il supporto ricevuto ma è stato costretto a fermarsi. Il motivo? Sangio è stato letteralmente travolto dall’amore dei suoi sostenitori!

Dopo aver cantato la sua hit Malibu Sangiovanni ha ricevuto applausi ed elogi da parte del pubblico presente alla serata. Il fidanzato di Giulia Stabile ha ringraziato subito tutti ma nel farlo non è riuscito a non emozionarsi ed è stato costretto a fermarsi. Ad arrivare in suo soccorso Carlo Conti, l’altro conduttore dell’evento, che ha messo la mano sulla spalla del giovane cantante per spronarlo e consolarlo.

“Questo è amore, il mondo ha bisogno di amore. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso”, ha dichiarato commosso Sangiovanni ai Seat Music Awards appena è riuscito a riprendere la parola. Il ventenne ha poi spiegato il motivo per il quale si è presentato sul palco con una macchinina giocattolo. Con questo simbolo Sangiovanni ha voluto trasmettere positività: un messaggio importante dopo un lungo e straziante periodo dovuto all’emergenza Coronavirus.

Per il suo debutto ai Seat Music Awards Sangiovanni ha scelto un look semplice ma d’effetto: camicia bianca e pantaloni fucsia. Di questa tonalità pure la macchinina con la quale Giovanni Pietro Damian, questo il vero nome del cantautore, si è presentato sul palco.

Sangiovanni non ha mai nascosto la sua passione per il fucsia, il rosa e tutte le varie declinazioni di questo colore. A Battiti Live Sangiovanni ha svelato il motivo per il quale si veste sempre di questo colore. L’ex allievo di Amici ha prima premesso che le varie tinte non hanno genere e poi che gli piace molto come gli sta il rosa.

In più è una tonalità che lo fa stare bene e che lo fa sentire se stesso. L’artista ha così sdoganato questo colore anche per il sesso maschile nonostante alcuni radicati pregiudizi.