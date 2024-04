Scotti a Hunziker, fuorionda: “Malgioglio m’ha rovinato la giornata”

Diffusi alcuni fuorionda di Striscia la Notizia con protagonisti Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Nelle scorse ore lo stesso Tg satirico di Antonio Ricci ha divulgato alcune immagini inedite dei due conduttori, immortalati durante le pause di lavoro, cioè tra un servizio e l’altro. Dal video, disponibile anche sui canali social della trasmissione di Canale Cinque, si intuisce il clima che c’è tra la svizzera e il timoniere di Caduta Libera. In una tv spesso fatta di rapporti professionali artefatti e solo a favor di telecamere, Michelle e Gerry, almeno a giudicare dai fuorionda, sono un’eccezione.

In particolare, il filmato, oltre a mostrare la simpatia reciproca che intercorre tra la Hunziker e Scotti, ha fatto venire a galla alcuni curiosi aneddoti. Uno ad esempio è quello che riguarda Cristiano Malgioglio. Si è saputo che ‘Zia Malgy’ spedisce messaggi a Gerry di prima mattina, fatto che il conduttore ha liquidato con una battuta.

Il noto paroliere e giudice di Amici di Maria De Filippi ha contattato Scotti in quanto desideroso di mostragli un video che circola sui social: “Questa mattina alle 7 Malgioglio mi manda un mio video dove io canto “Mi sono innamorato di tuo marito” con la sua faccia e vestito come lui”. “Oddio, alle 7 del mattino?”, ha chiesto perplessa la Hunziker. “Alle 7! Malgioglio: “Amore, guarda come staresti bene”. Mi ha rovinato la giornata“, la battuta di Gerry. Insomma, Malgioglio è dolcemente folle anche privatamente, non solo in tv.

Spazio poi a un discorso sui cani della Hunziker. L’elvetica, in modo simpatico, ha sottolineato come agli amici a quattro zampe piacciano gli odori ‘forti’: “Ai cani piace la puzza. Anche i miei quando andiamo in giro, se c’è una carogna, si rotolano, gli piace proprio la carogna. Gli piacciono gli odori strani. È per quello che si annusano il c**. Mica posso dirlo in onda questo”. Mhh, meglio di no Michelle!

Sempre durante una pausa tra un servizio e l’altro, c’è poi stata una simpatica gag improvvisata. La conduttrice svizzera ha schioccato un bacio in fronte sulla tempia del collega che si è preoccupato di essere stato impiastricciato. Michelle ha cercato di tranquillizzarlo, assicurandogli di non averlo macchiato. “Non ho niente sulle labbra, era sputo. Era un bacio bavoso, di quelli orribili. Vuoi un altro bacio bavoso?”, ha scherzato la Hunziker. Gerry Scotti di rimando: “Più tardi”.

Striscia la Notizia e il botta e risposta con Francesca Fagnani

Di recente è andato in scena un ruvido botta e risposta tra Francesca Fagnani e Striscia. Il Tg satirico ha attaccato la conduttrice di Belve, lanciando il sospetto che faccia non meglio precisate sponsorizzazioni. La giornalista ha smentito tale faccenda, dicendosi profondamente offesa per il trattamento riservatole dal programma di Antonio Ricci.