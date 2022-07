Pare che Cupido abbia fatto irruzione negli studi di Mattino Cinque e abbia scagliato un paio di frecce che hanno fatto capitolare un autore e un’ospite del talk Mediaset. E pare anche che Federica Panicucci, timoniera del programma assieme a Francesco Vecchi, non veda di buon occhio la questione. Naturalmente non perché la conduttrice di Cecina ce l’ha con chi si fidanza e con chi sente le farfalle nello stomaco, ma perché – come raccontato da The Pipol Gossip – sembra che la neo coppia si diverte a lanciarsi zuccherose frecciatine e battutine melliflue anche quando si sta lavorando.

L’autore di Federica Panicucci si è fidanzato e progetta convivenza con la criminologa ospite spesso in studio a ‘Mattino Cinque’”. I due segretamente si amano da sei mesi e in studio volano frecciatine e battutine d’amore che Federica non vedrebbe di buon occhio in senso professionale. A lei queste storie dentro i ‘suoi’ uffici non piacciono. Predilige la professionalità intorno al suo team”. Così The Pipol Gossip nel sussurra i retroscena relativi a ciò che accade negli studi del talk show mattutino dell’ammiraglia del Biscione.

Federica Panicucci tra amore e lavoro: tempo di nozze e la riconferma da Mediaset a pieni voti

La presentatrice sarà protagonista in tv anche nella prossima stagione. Mediaset l’ha riconfermata a pieni voti. Anzi l’ha promossa: a settembre sarà di nuovo al timone di Mattino Cinque, dopodiché condurrà Back to School. Lo scorso anno è stato Nicola Savino a presentare lo show di Italia Uno. Lo speaker, nel 2022/2023, sarà uno dei volti di Tv8. I vertici di Cologno Monzese hanno individuato nella Panicucci la sostituta.

Capitolo sentimentale: la love story con l’imprenditore Marco Bacini prosegue a gonfie vele. Nei prossimi mesi la coppia dovrebbe convolare a nozze. In più occasioni Federica ha dichiarato di essere innamoratissima e di non vedere l’ora di unirsi tramite la cerimonia nuziale al compagno. Per il momento resta top secret la data scelta dai due piccioncini.

Per il volto di Canale Cinque si tratterebbe del secondo matrimonio. Dal 1995 al 2015, è stata infatti legata a Mario Fargetta, con il quale si è sposata nel 2006. I due hanno avuto due figli, nati rispettivamente nel 2005 e nel 2007. Dopo il naufragio della relazione, ha conosciuto l’uomo d’affari Marco Bacini. La love story con quest’ultimo dura da circa 5 anni ed ora pare che sia di nuovo tempo di fiori d’arancio.