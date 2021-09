Scoop al Grande Fratello Vip: “Soleil a letto col fidanzato della Cipriani”

By

Che Grande Fratello Vip sarebbe senza gossip? A lanciare l’ultimo ci ha pensato Alberto Dandolo su Dagospia. A quanto pare Soleil Sorge, tra le protagoniste della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini, avrebbe vissuto una passione travolgente con l’attuale fidanzato di Francesca Cipriani, il famoso Alessandro di cui l’ex Pupa ha parlato spesso nella Casa più spiata d’Italia. Agli altri concorrenti l’ex opinionista di Barbara d’Urso non ha mai nascosto gioia e lacrime per questo sentimento così importante che le ha cambiato la vita.

“Avvertite Francesca Cipriani che tal Soleil prima di entrare nella Casa del Gf Vip si sarebbe tro…a il suo fidanzato!”, si legge sul portale di Roberto D’Agostino. Al momento non ci sono ulteriori dettagli: non è chiaro se la tresca tra Soleil e Alessandro sia recente o sia avvenuta prima dell’incontro con la Cipriani. Incontro avvenuto la scorsa primavera, grazie ad amici in comune.

Quel che è certo è che Francesca Cipriani sarebbe all’oscuro di questa passione segreta del fidanzato: Soleil Sorge non ha minimamente fatto cenno alla vicenda nel bunker di Cinecittà. Ci penserà Alfonso Signorini a portare a galla la situazione? E come reagirà la Cipriani, che si è detta pronta a mettere su famiglia con il suo Alessandro?

Chi è il fidanzato di Francesca Cipriani

Il fidanzato di Francesca Cipriani si chiama Alessandro, ha 30 anni – 6 meno della bionda soubrette – è originario di Cesenatico ed è uno stimato costruttore. Una storia molto seria con tanto di presentazioni in famiglia e il progetto di matrimonio e figli per l’immediato futuro.

La Cipriani e Alessandro si sono conosciuti grazie ad amici in comune ma solo dopo un incontro a cena la coppia è diventata inseparabile. Galeotto è stato il cibo, un dettaglio non da poco per la Cipriani che è sempre stata una buongustaia. Pare che un piatto di tortellini abbia fatto la differenza…

Francesca Cipriani ha inoltre confessato in un’intervista radiofonica che prima di conoscere Alessandro ha provato a frequentare un imprenditore napoletano ma si è rivelato un buco nell’acqua. La Cipry – come la chiamano affettuosamente fan e amici – ha poi cambiato vita grazie all’incontro con l’attuale compagno, che ritiene da mesi la persona più giusta.