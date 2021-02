Francesca Cipriani e il nuovo fidanzato: “Siamo in fase di corteggiamento”

Francesca Cipriani si è fidanzata. La notizia gira da qualche settimana sul web e ora è arrivata la conferma della diretta interessata. Anche se la protagonista de La Pupa e il Secchione ha preferito non parlare di un vero e proprio fidanzamento bensì di un corteggiamento in corso. Un periodo positivo per l’ex concorrente del Grande Fratello, che spera di riuscire a concretizzare presto il suo sogno di mettere su famiglia.

A Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1 e condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Francesca Cipriani ha svelato qualche dettaglio della sua nuova vita privata:

“Siamo ancora in una fase di corteggiamento, è all’inizio, ci frequentiamo da un po’. Ne parlerò quando le cose saranno più stabili. La frequentazione è una cosa, poi si vedrà. Se c’è stato il primo bacio? Un bacino…”

Francesca e Massimo, questo il nome dell’uomo che sta facendo il possibile per conquistare la Cipriani, si conoscono da qualche mese. E ora, Covid permettendo, stanno cercando di capire meglio i sentimenti reciproci…Nelle scorse settimane la nuova coppia è stata pizzicata a Napoli, città natale di Massimo. Una vera e propria fuga d’amore, prontamente immortalata dai paparazzi del settimanale Chi.

Pare che il nuovo interesse amoroso di Francesca Cipriani sia un imprenditore napoletano che possiede diversi locali tra la Campania, più precisamente a Napoli e Capri, e Dubai. Al momento però nessun viaggio negli Emirati Arabi per l’opinionista di Barbara d’Urso che, come spiegato nell’ultima intervista radiofonica, ha scelto di non viaggiare in un periodo storico così delicato.

Francesca Cipriani oltre il nuovo fidanzato: le parole su Salvini

Nonostante la frequentazione in corso Francesca Cipriani continua ad essere pazza di Matteo Salvini. Per la Pupa il leader della Lega è il politico perfetto, quello che potrebbe davvero governare l’Italia in maniera esemplare. La Cipriani ha chiarito che non scrive più messaggini privati a Salvini come un tempo ma che è rimasta la stima reciproca.

Su Instagram ci sono sempre continui scambi di like, come ribadito da Francesca. La Cipriani ha inoltre preferito non esprimere una propria preferenza sul nuovo premier Mario Draghi. La 36enne preferisce prima vedere come Draghi agirà per il bene dell’Italia e poi potrà fare le sue considerazioni.