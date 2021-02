Francesca Cipriani ha un nuovo fidanzato: fuga d’amore a Napoli

Francesca Cipriani ha un nuovo fidanzato! Il volto de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha trovato l’amore. Lui è un imprenditore campano, si chiama Massimo ed è finito sulle pagine di Chi insieme alla bella Francesca. La coppia è stata inserita tra le Chicche di Gossip della settimana, anche in concomitanza della messa in onda della nuova edizione del programma di Italia 1, condotto da Andrea Pucci. La Cipriani quindi è di nuovo felice con accanto il suo fidanzato Massimo e chissà che non arrivi nei salotti di Barbara d’Urso nei prossimi giorni a raccontare come è nato questo amore.

La rivista diretta da Alfonso Signorini non ha svelato molto a proposito della coppia, infatti. Le foto di Francesca Cipriani col suo nuovo fidanzato sono state scattate mentre loro erano affacciati a un balcone di un bed and breakfast. I due piccionicini infatti hanno trascorso un romantico weekend insieme, tra una passeggiata in centro e baci e abbracci sul balcone. E gli scatti dei paparazzi non mentono: tra i due c’è davvero del tenero, che sia già amore o ancora una tenera simpatia.

Nelle foto sembrano abbastanza affiatati e complici, ma forse è ancora presto per parlare d’amore. La conoscenza però potrebbe essere cominciata già settimane fa, perché lei stessa aveva confessato che qualcosa stava bollendo in pentola. Il fidanzato di Francesca Cipriani è un imprenditore nel campo della ristorazione. Ha dei ristoranti a Capri, Dubai e Napoli. Sarà lui quindi l’amico di Briatore di cui Francesca ha parlato non molto tempo fa?

Ai microfoni di RTL 102.5 infatti la Cipriani aveva ammesso di avere una conoscenza in corso. Aveva parlato di un imprenditore che la stava corteggiando, un uomo che ha più o meno 50 anni e amico di Flavio Briatore. La conoscenza andava avanti già da un po’, ma la showgirl ancora non se la sentiva di parlare di amore. Aveva pure specificato che lei da sola sta molto bene. Ma a quanto pare non ha intenzione di rinunciare a delle fughe romantiche insieme al ristoratore. E se son rose, fioriranno!