Scontro social tra la Mennoia e Teresa Cilia: parla l’autore di UeD

Scontro social tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia: parla l’autore di UeD

Dopo la tempesta arriva sempre la quiete, ma non è detto che la quiete duri molto. A volte non è che un momento tra due tempeste. Questo il clima che si sta respirando attorno a Uomini e Donne che, dopo la bufera scatenata su Raffaella Mennoia (e di conseguenza sul programma) da Teresa Cilia e Mario Serpa, nelle ultime ore è tornato alla calma. Nessun attacco social, nessuna polemica. Tuttavia dovrebbe trattarsi di una calma apparente visto che la Cilia ha promesso che a breve fornirà “grandi rivelazioni” sul conto del braccio destro di Maria De Filippi. Fatto sta che negli ultimi giorni tutto tace. Nel frattempo, però, sui roventi botta e risposta social delle rispettive parti in causa ha detto la sua anche Michele Perna, autore e redattore influente di UeD e di Temptation Island.

“I social non sono dei tribunali”

Perna, contattato da una fan sulla sua bacheca Instagram, ha detto la sua sulla baraonda social che si è scatenata intorno allo show. Nella fattispecie un utente gli ha chiesto un’opinione su quanto accaduto, visto il suo ruolo fondamentale nel programma. Ecco la risposta di Perna: “Allora, evitavo di rispondere perché pensavo fosse superfluo. Io penso che i social servano ad altro. Non sono dei tribunali e vorrei utilizzarli così. Vorrei utilizzare i social per far vedere posti belli, per vedere dei posti belli. Insomma per le cose belle, non per polemiche sterili nella maggior parte dei casi. Viviamo di cose belle, non di piccolezze. Questa è la mia risposta”.

Mennoia – Teresa Cilia, la situazione

Michele Perna da un lato non entra nella bagarre, dall’altro, seppur sottilmente, scuote un po’ tutti coloro che hanno alimentato una simile faccenda, invitando a risolvere situazioni non del tutto chiarite fuori dal “tribunale social”. Chissà se i diretti interessati ascolteranno il suo consiglio. Pare che la Mennoia abbia già intrapreso questa strada visto che, dopo i piccati botta e risposta con Teresa, da una settimana è sparita da Instagram. Non resta che attendere di vedere quali saranno le prossime mosse della Cilia che ha promesso di avere in serbo molto altro da dire.