Scontro duro a La Volta Buona tra Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, caos dopo la frase sul padel

Tensione in studio a La Volta Buona, programma di Rai 1 pomeridiano condotto da Caterina Balivo: la padrona di casa, nella puntata in diretta di mercoledì 14 ottobre, è stata protagonista di un concitato botta e risposta con l’ospite Francesco Facchinetti, accusandolo di aver pronunciato una frase sessista. A innescare lo scontro è stato il manager che si è avventurato in un pruriginoso discorso sul padel e, a suo dire, il modo diverso in cui uomini e donne affrontano le sfide sportive. A un certo punto, il 46enne ha dichiarato che i maschi vanno a giocare a padel per vincere, perché guidati da un forte agonismo, mentre le donne vanno “un po’ più alla ricerca…”

La Volta Buona, scontro tra Francesco Facchinetti e Caterina Balivo

“L’uomo ama l’agonismo del padel, mentre la donna che va a giocare a padel, in qualche modo, secondo me, è un po’ più alla ricerca…”, ha detto Facchinetti, lasciando la frase in sospeso. Poco dopo ha ribadito il concetto: “L’uomo pensa a giocare, la donna pensa più a trovare”. Il manager ha capito in un amen di aver rilasciato una dichiarazione spinosa. Ma non ha fatto alcun passo indietro. Anzi, ha rivendicato quanto esternato: “Io approvo quello che ho detto”.

L’allusione è andata di traverso a Caterina Balivo che, dopo essersi alzata in piedi, ha tuonato: “No, hai detto una castroneria”. Ha poi puntato il dito contro l’ospite, affermando che ha pronunciato “una frase sessista”. Anche in questo caso Facchinetti non ha fatto dietrofront. “Non è una cosa sessista”, ha chiosato, per poi spostare il focus sul tema del politicamente corretto: “Dobbiamo fare per forza il politicamente corretto? Ok avete ragione voi”.

Dal canto suo Balivo ha continuato a mantenere saldamente la sua posizione, cercando di chiarire il senso delle parole del 46enne: “Tu stai dicendo che le donne vanno lì non a giocare, mentre l’uomo lo fa in maniera da agonista. Cioè vuole andare lì a vincere per forza. Ma sai quante donne sono super competitive e vogliono vincere a padel?”. Facchinetti non ha smesso di rivendicare quanto esternato, dicendo che in base alla sua esperienza sì, gli uomini sono più per la competizione. “Non voleva essere una frase sessista”, ha concluso.

L’intervento di Simone Di Pasquale

In studio è poi intervenuto Simone Di Pasquale, che ha provato ad allentare la tensione, dicendo che il manager voleva forse dire che le donne vanno a giocare a padel “più per una condivisione tra loro”. Si è poi cambiato argomento, con Balivo che è rimasta ferrea sulla sua posizione al pari di Facchinetti.