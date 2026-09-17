Imbarazzante abbaglio di Caterina Balivo su Can Yaman, il divo contro La Volta Buona: “Tremendi”

Can Yaman contro La Volta Buona, dopo che nel salotto televisivo orchestrato da Caterina Balivo è stato descritto come un uomo imbranato con le donne. Nella puntata del programma di mercoledì 16 settembre è stato trasmesso un servizio di un’intervista del divo turco, il quale ha spiegato che il personaggio da lui interpretato nella serie comedy Bro (Prime Video) non è proprio spigliato con il gentil sesso. Yaman ha anche rimarcato che tale personaggio è il contrario di ciò che lui è nella vita reale. In effetti è sempre stato paparazzato con donne bellissime. Il problema è che Balivo e i suoi ospiti hanno preso un grande e imbarazzante abbaglio, avendo travisato totalmente il senso delle dichiarazioni del divo.

Can Yaman contro La Volta Buona di Caterina Balivo dopo l’abbaglio in studio

Dopo che è stato trasmesso il servizio in cui Can Yaman dichiarava che nel ruolo in Bro interpretava un uomo imbranato, Caterina Balivo e i suoi ospiti hanno iniziato a ironizzare sulla faccenda e sul fatto che l’attore sia impacciato nella vita reale con le donne, nonostante lui abbia detto il contrario.

Tra l’altro gli ospiti in studio e la conduttrice hanno fatto diversi commenti sul suo fisico scolpito, dicendo che è “anche” intelligente. Una serie di esternazioni che sono andate di traverso al divo che, avendo compreso di essere stato totalmente frainteso, sui social si è sfogato, scrivendo direttamente a La Volta Buona: “Carissimi, vi voglio bene però ‘imbranato con le donne’ è il personaggio nuovo che interpreto, non io. Per questo è una commedia. Avete capito male”.

“Mamma mia, che commenti tremendi. Io ho poca sostanza per far durare le mie relazioni? Direi proprio il contrario. Magari ne avessi poca, sarei stato molto più adatto a questo mondo”, ha concluso Yaman, con tono alquanto piccato. In effetti l’attore turco non ha tutti i torti, visto che quanto ha dichiarato è stato completamente mal interpretato. Colpisce che nessuno in studio si sia reso conto di che cosa avesse realmente detto nell’intervista incriminata.

Caterina Balivo e La Volta Buona in silenzio: arriverà la replica al divo turco?

Al momento Balivo e la redazione de La Volta Buona non hanno replicato allo sfogo di Yaman. Potrebbero farlo nelle prossime ore. In alternativa potrebbero far cadere la vicenda nel dimenticatoio. Forse questa sarebbe la soluzione migliore, visto l’abbaglio collettivo.