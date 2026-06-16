Morta la star di Forbidden Fruit Ece Irtem a 35 anni, il dolore di Can Yaman e la causa del decesso

L’attrice turca Ece Irtem, famosa per i ruoli interpretati nelle serie tv Forbidden Fruit, Mr Wrong-Lezioni d’amore e The Family, è morta improvvisamente a soli 35 anni. Lo riferiscono i media turchi, i quali riportano che si sarebbe spenta a causa di un arresto cardiaco, sebbene le circostanze del decesso siano ancora da chiarire con certezza. La giovane donna sarebbe stata trovata senza vita a Istanbul, nel suo appartamento. La tragica scoperta è avvenuta il 15 giugno, il giorno dopo il suo compleanno.

Forbidden Fruit, morta a 35 anni l’attrice Ece Irtem

I media turchi hanno divulgato i filmati delle telecamere di sorveglianza istallate nei pressi dell’abitazione di Ece. Nella giornata di domenica 14 giugno, è stata vista pranzare in un ristorante e conversare con un amico in un negozio della metropoli turca. Qualche ora dopo, di sera, sarebbe però accaduto qualcosa su cui si sta indagando.

Sempre dalle immagini rese note dai media, si nota che l’attrice viene accompagnata ad entrare nel palazzo in cui dimora dalla madre. Dai filmati è piuttosto chiaro che ha bisogno di aiuto in quanto è sorretta dal genitore mentre procede a passo incerto, come se non riuscisse a mantenere l’equilibrio.

Si arriva a domenica 15 quando intorno alle ore 12 viene trovata senza vita. I soccorritori intervenuti sul posto hanno provato a rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare, se non constatare il decesso. Si ipotizza che la 35enne sia stata colpita da un fatale arresto cardiaco. Per chiarire ogni punto della drammatica vicenda, i giudici hanno disposto l’autopsia sul corpo.

Sembra quasi certo che si tratti di una morte improvvisa se si considera anche che, solamente 5 giorni prima del ritrovamento del suo cadavere, Ece ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di immagini in cui ha raccontato con gioia e allegria alcuni momenti del suo viaggio in Thailandia, dove era stata poco tempo prima.

Il ricordo di Can Yaman

Ece Irtem era celebre in Turchia per aver fatto parte dei cast di diverse fiction di successo, alcune delle quali sono diventate popolari anche in Italia, venendo mandate in onda su Canale 5. In Forbidden Fruit ha vestito i panni del personaggio di Meric, mentre in Mr Wrong-Lezioni d’amore, dove ha recitato al fianco di Can Yaman, ha dato corpo e voce a Gizem Sezer, dipendente del bar del protagonista.

Il divo turco, non appena ha saputo della notizia, ha rivolto un pensiero alla collega, postando una foto su Instagram in cui lo si vede insieme a lei. A corredo dello scatto ha messo un cuore rosso spezzato.