Scintilla, Elena Morali lo ha tradito davvero? Il comico svela la verità

Scintilla tradito da Elena Morali con un personal trainer? Il comico appare sui social e racconta la verità

Momento faticoso per Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, che si trova a dover combattere contro un gossip che coinvolge la sua fidanzata Elena Morali. Durante una puntata di Pomeriggio Cinque, tra gli ospiti del salottino della d’Urso si è presentato Fabio Rondinelli, un personal trainer, che ha dichiarato apertamente di aver avuto un flirt con l’ex Isolana. La Morali, sempre durante il contenitore pomeridiano di Canale 5, ha smentito le parole del giovane negando a tutta carica di aver avuto una pseudo relazione con lo sportivo. Poche ore fa, però, ha voluto esporsi anche Gianluca Fubelli che è apparso tra le Stories del profilo Instagram della sua fidanzata.

Il tradimento di Elena col personal trainer? ‘Tutto falso’, parla Scintilla

Il comico di Colorado è apparso abbastanza dispiaciuto per quanto sta succedendo. E tramite alcuni filmati postati sui social della sua fidanzata si è espresso sull’argomento rivelando la verità. “So che sta uscendo un video, una foto con delle notizie su un personal trainer che con Elena … no, tutto falso. – ha dichiarato Scintilla con convinzione – Anche perché c’ero anche io quel giorno. Siamo scesi perché Elena mi ha detto ‘scendi anche tu’ e io ho conosciuto la sua troupe. Ho visto anche quello che stava dietro per fare le foto ‘più naturali’ col telefonino, non so che avesse in mente. Quindi c’ero anche io, l’ho conosciuto e ci siamo presentati. Quindi è un falso e un schifoso e basta”. Risponderà Fabio Rondinelli? Chissà.

Elena Morali, un mese fa si parlò di un altro tradimento. Il chiarimento a Pomeriggio 5

Non è la prima volta, purtroppo, la coppia Scintilla – Morali viene coinvolta in gossip simili. Circa un mese fa si parlò nuovamente di un presunto tradimento della soubrette ai danni del fidanzato poi smentito dalla diretta interessata. A Pomeriggio 5, infatti, Elena Morali scoppiò addirittura a piangere confermando che, dopo un periodo di crisi, lei e Gianluca Fubelli erano tornati insieme, pronti per ricominciare.