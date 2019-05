Scintilla di Colorado dimagrito: in forma grazie alla dieta chetogenica

Scintilla dimagrito: Elena Morali svela la dieta seguita dal fidanzato

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è oggi decisamente più magro rispetto al comico che abbiamo conosciuto anni fa a Colorado Caffè. Il fidanzato di Elena Morali, come quest’ultima ha confermato pochi minuti fa sui suoi social, si è messo a dieta ed ha deciso di farsi seguire da dei professionisti competenti che lo hanno fatto dimagrire un bel po’. La dieta seguita da Scintilla, come ha spiegato la fidanzata, è la “Dieta chetogenica“. Si tratta di un regime alimentare preciso ed efficiente, che ha fatto perdere diversi chili al conduttore di Colorado e che, di fatto, si basa sulla riduzione dei carboidrati (in una quantità tale che obbliga l’organismo ad aumentare il consumo energetico e ad eliminare i grassi del tessuto adiposo).

Scintilla e i risultati ottenuti con la dieta chetogenica: il mantenimento dopo i chili persi

Chiunque segua o abbia seguito una dieta finalizzata alla perdita dei chili in eccesso sa bene che, una volta raggiunto il peso forma, quello che più conta è il periodo di mantenimento. Per evitare di mandare all’aria quanto fatto e gli obiettivi raggiunti, in questi casi, bisogna stare attenti a non cadere in tentazione dopo (una volta finita la dieta). Per questo motivo, come ha raccontato su Instagram Elena Morali, Gianluca Fubelli è oggi seguito dai dei professionisti in materia. Scintilla, dopo la dieta chetogenica, starebbe quindi continuando con il suo mantenimento, seguendo tutt’oggi i consigli degli esperti.

Elena Morali e Scintilla sempre più innamorati: nozze vicine per la coppia di Colorado?

Una delle domande che più frequentemente fanno ad Elena Morali è sicuramente quella relativa al matrimonio con Scintilla. Si sposeranno? Se sì, quando e dove lo faranno? La showgirl, in una recente intervista, aveva dichiarato di sognare una cerimonia intima in un posto caldo, magari un luogo esotico. Se e qualora lei e Gianluca dovessero giurarsi amore eterno, dunque, è escluso che lo facciano organizzando una cerimonia in pompa magna.