Elena Morali e il matrimonio con Scintilla: l’ultima decisione della soubrette

Quando si sposano Elena Morali e Scintilla: ultime news sul matrimonio

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Archiviata la crisi di qualche mese fa, la soubrette e il comico sono più uniti e complici che mai. Ma quando diventeranno finalmente marito e moglie? La proposta di matrimonio è arrivata tempo fa ma i diretti interessati non hanno ancora indossato gli abiti nuziali. A tal proposito l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha preso una decisione importante sul suo futuro. “L’amore per Scintilla non se ne era mai andato. In televisione è tutto esasperato. Quindi ho deciso che non parlerò più del nostro matrimonio. L’ho fatto e ci ha potato male. Se decideremo di sposarci lo faremo in gran segreto, magari in qualche luogo esotico. Ma soprattutto lontano dai pettegolezzi e dalle malignità”, ha detto l’ex de La Pupa e il Secchione al settimanale Nuovo.

Elena Morali e Scintilla torneranno insieme a Colorado

In attesa di sposarsi in gran segreto, Elena Morali e Scintilla si preparano a tornare insieme in televisione. La coppia sarà presente alla nuova edizione di Colorado, che partirà su Italia 1 tra la fine di febbraio e gli inizi di marzio. Elena e Scintilla proporranno nuovi sketch per attirare l’attenzione del pubblico. “Ne vedrete delle belle, sono davvero divertenti”, ha assicurato la Morali che, nel frattempo, porta avanti il suo ruolo di opinionista nei programmi di Barbara d’Urso.

Elena Morali: dopo l’Isola dei Famosi sbarca a Beautiful

Oltre a Colorado, Elena Morali è attesa sul set di Beautiful: i produttori americani l’hanno chiamata nella soap per una parte top secret.