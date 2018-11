Beautiful, Elena Morali a Gossipetv: “Girerò a gennaio, Barbara d’Urso pronta a seguirmi”

Elena Morali a Beautiful con Barbara d’Urso: intervista Gossipetv

Elena Morali è sbarcata a Beautiful. La bionda soubrette è arrivata sul set della famosa soap opera per girare alcune clip per Pomeriggio 5 e ha subito attirato l’attenzione degli autori. Che hanno deciso di creare un ruolo apposito per la fidanzata di Scintilla. Gossipetv ha contatto Elena per saperne di più su questo nuovo progetto che potrebbe coinvolgere pure Barbara d’Urso. Gli sceneggiatori hanno esteso l’invito alla conduttrice Mediaset che è pronta ad accettare a patto che il ciak sia in estate, periodo durante il quale è libera dai suoi impegni televisivi. “Il produttore di Beautiful a fine giornata mi ha detto che gli sarebbe piaciuto creare un ruolo italiano per me, da guest star. Però non so nulla, stanno scrivendo la parte. Appena terminato mi racconteranno tutto”, ci ha raccontato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Tornerò a dicembre a Los Angeles, firmerò il contratto e poi andrò a New York per nuove clip di Pomeriggio 5. A fine gennaio ritornerò di nuovo a Beautiful per recitare la mia parte. È la prima volta in inglese come attrice”, ci ha confidato la modella bergamasca.

Anticipazioni Beautiful: Elena Morali guest star della soap opera

“Scintilla non può accompagnarmi, deve lavorare. Andrò con la mia migliore amica e con il mio agente”, ci ha sottolineato Elena Morali, entusiasta per questa nuova opportunità lavorativa. Elena ha apprezzato molto gli attori di Beautiful, in particolare quello degli interpreti di Bill e Brooke. “Ho passato l’intera giornata con loro. Dopo la fine delle riprese mi hanno invitato nel programma americano Ok il prezzo è giusto. Poi siamo andati a cena tutti insieme, mi hanno messo a loro agio“, ci ha detto Elena. Che ha voluto fare un’osservazione sugli interpreti americani: “Recitano da trent’anni, eppure sono tutte persone tranquille, molto carine. Sono bravissimi, velocissimi a recitare”. Ma insieme ad Elena Morali ci sarà anche Barbara d’Urso in Beautiful? Alla fine la conduttrice ha accettato l’invito dei produttori americani?

Barbara d’Urso pronta per recitare in Beautiful

“Ci ha fatto un pensierino, la proposta è interessante. Lei si libera solo l’estate, quindi potrebbe andare. Lei è contenta, per lei va bene se si gira quest’estate”, ci ha spiegato Elena. Che, dal canto suo, è attesa da molteplici impegni. Oltre a Beautiful, a metà febbraio tornerà a Colorado, accanto a Scintilla. “Ci sarà qualcosa di nuovo, ci sarà da divertirsi”, ci ha anticipato la 28enne. A giugno, poi, la showgirl non mancherà al matrimonio più atteso del 2019, quello tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. “Dopo l’Isola dei Famosi sono rimasta in contatto con Francesca Cipriani, Simone Barbato e Rosa Perrotta. Andrò al suo matrimonio, mi ha già invitata”, ci ha assicurato Elena.