Sciarelli: “I pattini, così sopporto il dolore delle storie che racconto”

Federica Sciarelli ha rilasciato un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, dove ha raccontato del possibile trasloco di Chi l’ha visto? su Rai 1, ma anche del modo in cui prova a disintossicarsi dal dolore delle storie che racconta. Ecco cosa ha detto a riguardo nella suddetta intervista.

Chi l’ha visto? trasloca su Rai 1? Parla Sciarelli

Chi l’ha visto? è il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. Godendo di un ottimo riscontro, non è da escludere un possibile trasloco su Rai 1, ipotesi commentata dalla stessa conduttrice. “Questa è una vecchia idea e mi inorgoglisce” ha confessato. Già Giancarlo Leone, quando fu vicedirettore Rai, aveva provato a finalizzare questo trasloco, incontrando le resistenze dell’allora direttore di Rai 3, che non voleva perdere il suo programma di punta.

Oltre a questa digressione, Sciarelli ha motivato perché un simile trasloco risulterebbe difficile: “Il nostro è un programma di servizio pubblico che non può essere sospeso“. Chi l’ha visto? ha esigenza che i suoi appuntamenti vadano regolarmente in onda, non potendo essere sospeso durante eventi importanti come il Festival di Sanremo o maratone elettorali.

I passatempi di Federica Sciarelli per disintossicarsi dal dolore

Condurre un programma come Chi l’ha visto? porta Federica Sciarelli a trattare, inevitabilmente, storie cariche di dolore e tragiche. Da qui, dunque, l’esigenza di disintossicarsi, sfruttando al meglio il proprio tempo libero. “Vado sui pattini in città, mentre in vacanza sono solita andare in bici” ha spiegato, raccontando di quei passatempi che l’aiutano a staccare la spina, lasciandosi alle spalle il dolore delle storie che tratta.

Federica Sciarelli, chi è: la carriera giornalistica e non solo…

Federica Sciarelli, nata a Roma nel 1958, è una giornalista e conduttrice televisiva. Iniziò la sua carriera giornalistica al TG3 nel 1987, venendo assegnata alla redazione politica. Dopo aver condotto alcune edizioni del suddetto TG e l’approfondimento Primo Piano, Sciarelli ha iniziato a condurre Chi l’ha visto? a partire dal 2004. Oltre al longevo programma di Rai 3, si ricordano altre importanti conduzioni, come la docuserie Dottori in corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù e lo speciale Sulla mia pelle – Cosa è successo dopo il film? (entrambi in onda sul terzo canale).

Federica Sciarelli ha avuto un’importante carriera anche come scrittrice, pubblicando, negli anni, una serie di opere. Tra le più recenti, si ricordano Trappole d’amore. Storie di truffe romantiche, uscito nel 2020, e Il caso Potenzoni, pubblicato l’anno successivo, nel 2021.