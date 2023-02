Nel corso della puntata di Chi l’ha visto? (Rai Tre) dell’1 febbraio, la conduttrice Federica Sciarelli ha trattato il caso spinoso di Claudia De Chirico, la 22enne trovata morta a Terlizzi all’alba del 22 dicembre 2016 nel sottopassaggio di via Mazzini. Si è parlato di suicidio, ma la famiglia si è opposta tre volte all’archiviazione. I genitori della giovane vittima, Nino e Marisa De Chirico, sono stati ospiti nella trasmissione della terza emittente della Tv di Stato. Al loro fianco, presente l’avvocato Bepi Maralfa. Nel presentare il caso, la padrona di casa Sciarelli è stata protagonista di uno ‘scivolone’, provocando più di un imbarazzo in studio.

“Purtroppo spesso ci sono rapporti violenti e malsani, senza gioia, poi vediamo voi due che… siete sposati da quanti anni?”, ha domandato la giornalista romana, certo che Nino e Marisa stessero ancora insieme e vivessero un matrimonio inossidabile. E invece non è affatto così, visto che i due sono separati da più di un decennio. Infatti il signor De Chirico non ha potuto fare altro che correggere la conduttrice, sottolineando che le nozze sono arrivate da tempo al capolinea: “Ci siamo sposati nell’89, però siamo separati da 12 anni”.

Federica Sciarelli è rimasta sorpresa, venendo colta da una punta di imbarazzo per la gaffe in cui è incappata. “Ah, siete separati, ma come? Io stavo dicendo vediamo finalmente due che stanno insieme un matrimonio che…”. “Siamo però solo separati, non divorziati”, ha evidenziato Nino. La conduttrice, ormai conscia dello ‘svarione’, ha fatto dell’autoironia: “Non c’è niente da fare, io non trovo coppie stabili, è più forte di me”. “Allora, il problema è che c’è poco da ridere nella storia di Claudia e del suo fidanzato”, ha proseguito la giornalista. Eh sì, nella storia della De Chirico non c’è proprio nulla da ridere.

De Chirico si sarebbe suicidata per impiccagione incompleta, usando un cavo usb, trovato stretto attorno al collo. Ma sia i genitori che il loro legale, Maralfa, non credono alla versione che vuole la ragazza essersi tolta la vita. Il fascicolo rubricato per istigazione al suicidio vede indagato il 31enne fidanzato Davide Falcetta, di Molfetta, che, difeso dall’avvocato Francesco Montingelli, ha respinto le accuse.

Ascolti di Chi l’ha visto?

Anche in questa stagione la storica trasmissione di Rai Tre si sta rivelando una garanzia sul fronte share. Gli ascolti sono più che buoni: spesso il programma va oltre i 2 milioni di utenti. Il che significa che si è innanzi a numeri che vanno ben oltre la sufficienza per quel che riguarda la terza rete della Tv di Stato.