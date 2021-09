Scherzi a Parte, Papi: “Pellegrini furiosa, le abbiamo distrutto l’auto”

Enrico Papi è tornato lo scorso 12 settembre in Mediaset dopo una lunga assenza (gli ultimi anni li ha passati a TV8) in occasione della prima puntata della nuova stagione di Scherzi a Parte. Il format, che nell’episodio pilota della nuova edizione ha visto partecipare fra gli altri Gianfranco Vissani e Manuela Arcuri, è partito con il botto. Al suo debutto la trasmissione 3.506.000 telespettatori con il 21,3% di share, un risultato decisamente sopra le aspettative.

Che cosa ci dovremmo aspettare, dunque, dalle prossime puntate? Ad anticiparcelo è il conduttore stesso, in una recente intervista esclusiva al settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha spoilerato quella che pare sarà una delle candid camera migliori di questa edizione. Vittima sacrificale è Federica Pellegrini, la nuotatrice olimpionica più volte medaglia d’oro nello stile libero.

Enrico Papi: gli spoiler della seconda puntata di Scherzi a Parte

Riguardo allo scherzo alla nuotatrice alla rivista di Aldo Vital il conduttore ha commentato:

Lei l’abbiamo coinvolta con il suo fidanzato, si è spaventata e infuriata parecchio, le abbiamo distrutto la macchina!

Pare fra l’altro che la sportiva non sia stata l’unica ospite (suo malgrado) di Scherzi a parte a non aver preso con particolare spirito lo sketch orchestrato dalla produzione. Fra le celebrità che hanno reagito tra l’infuriato e lo spaventato anche Vladimir Luxuria, a cui il programma ha dedicato “lo scherzo più breve della trasmissione”, interrotto da una chiamata alla polizia.

Alla seconda puntata di Scherzi a parte, come anticipato da Enrico Papi, ci potremo godere anche gli scherzi ad Al Bano e Mario Giordano. Il cantante di Cellino San Marco, pare, lo vedremo per la prima volta senza cappello e, letteralmente, in mutande. Il giornalista, invece, dovrà fare i conti con qualcuno che gli occuperà casa (e, spoiler, non la prenderà benissimo). Dulcis in fundo: Enrico Papi ricorda anche l’appuntamento con la candida a Federica Panicucci, definita semplicemente “uno scherzo atroce”.

L’appuntamento con la seconda puntata di Scherzi a parte è fissato su Canale 5 domenica 19 settembre. Ogni volta, vi ricordiamo, Enrico Papi sarà affiancato da una presentatrice d’eccezione: tra di loro troviamo nomi come Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia ma anche la ex Miss Italia Carolina Stramare, la ex Miss Mondo Argentina Estefania Bernal e l’influencer Antonella Fiordelisi