Panicucci: “Fidanzato brutto, bello per i soldi”. Epica replica di Federica

Si sta godendo le vacanze Federica Panicucci in compagnia del suo compagno Marco Bacini. La conduttrice continua a mostrarsi in forma smagliante sui social: fisico scolpito, forme toniche e addominali in vista. Per lei il tempo sembra non passare mai. Oltre che per la sua silhouette, la padrona di casa del mattino di Canale 5 si distingue per il suo stile sempre curato in ogni minimo dettaglio. Era solita trascorrere le sue ferie alle Maldive, ma stavolta pare abbia optato per una estate tutta italiana tra Forte dei Marmi e Sciacca, in Sicilia. Sui social non manca chi esprime qualche critica mettendo in dubbio l’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini.

Altri, invece, sono passati agli insulti soffermandosi sull’estetica di entrambi con commenti poco graditi a cui i diretti interessati hanno replicato in maniera schietta. In particolare, un utente ha scritto che Marco Bacini “è proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello”. Federica Panicucci ha difeso il suo uomo:

“Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram! Un bacione e buona estate”

Una risposta che ha fatto incetta di approvazioni da parte dei suoi followers. Se la conduttrice ha risposto a queste dure critiche, Marco Bacini non ha fatto passare il commento di chi ha insinuato che entro il 2022 si lasceranno:

“Non ha qualche altra notizia sulla quale scommettere? Un caro saluto e buone vacanze, a meno che non ritorni nel 2022”

In barba agli haters, la storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini procede a gonfie vele. La genesi della loro relazione fece parlare non poco il gossip. La conduttrice era apparsa con l’imprenditore, già suo socio in affari e più giovane di lei di nove anni, poco dopo il divorzio da Marco Fargetta, cui era stata legata da vent’anni e da cui sono nati due figli, Sofia e Mattia.

Dal 2016 è impegnata con Bacini e i due sembrano essere intenzionati a sposarsi. Secondo i beninformati, la conduttrice e l’imprenditore sono pronti alle nozze, da tempo nei progetti ma che sono state rimandate in più occasioni a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Federica Panicucci: Mediaset la vuole fare da Mattino 5? Lo scoop

Sono giorni che circola la bomba lanciata dal settimanale Oggi. Federica Panicucci fuori da Mattino 5? Sembra fantascienza, ma Alberto Dandolo ha fatto sapere che Mediaset sta testando Simona Branchetti con Morning News e la giornalista potrebbe diventare volto di Mattino 5 con un bel risparmio di budget.