Scherzi a parte: ospiti e anticipazioni prima puntata venerdì 9 novembre 2018

Prima puntata Scherzi a parte: chi sono i Vip ai quali è stato fatto uno scherzo e cosa è successo

Scherzi a parte torna in tv! La nuova edizione dello storico programma va in onda su Canale 5 a partire da venerdì 9 novembre, con la conduzione di Paolo Bonolis. Il presentatore, in uno studio tecnologicamente all’avanguardia, con una visione a 360 gradi, introduce le beffe con monologhi ad hoc e commenta il prima e dopo dei filmati, ospitando i personaggi protagonisti degli scherzi. Vittime della prima puntata sono: Barbara d’Urso, Ciro Immobile, Amanda Lear, Aurora Ramazzotti e Adriano Pappalardo.

Paolo Bonolis torna in tv: rivoluzionato Scherzi a parte

Quest’anno gli scherzi di Scherzi a parte sono totalmente rivoluzionari e innovativi, delle vere e proprie narrazioni cinematografiche. Come fossero cortometraggi, sono caratterizzati dalla presenza di colonne sonore, grafiche, effetti speciali, citazioni da film e serie tv internazionali, studiati apposta per il genere di storia narrata da ogni filmato: sentimentale, grottesco, fantasy, d’azione, crime e black comedy. Il pubblico può seguire il dietro le quinte e tutte le fasi degli scherzi: ideazione, colloqui con i complici, organizzazione, sopralluoghi, inconvenienti incontrati durante il percorso e, solo alla fine, realizzazione.

Gli scherzi a Barbara d’Urso e Aurora Ramazzotti

Barbara d’Urso torna ad essere vittima di Scherzi a parte: la prima volta è stata nel 1997. Questa volta subirà uno scherzo con la complicità di uno dei suoi due figli. Michelle Hunziker sarà invece artefice della burla alla primogenita Aurora Ramazzotti.