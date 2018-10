Scherzi a Parte, Bonolis: d’Urso e Aurora Ramazzoti vittime, i dettagli

Paolo Bonolis presenta le vittime di Scherzi a Parte: Barbara d’Urso, Aurora Ramazzotti e gli altri

Sta per partire la quattordicesima edizione di Scherzi A Parte, ovviamente condotta da Paolo Bonolis. Il presentatore ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha svelato alcuni particolari dettagli di ciò che andrà in onda dal 9 Novembre 2018 alle 21.20 su Canale 5. Rispetto agli anni passati, la trasmissione si dedicherà molto di più alla forma degli scherzi. Le sceneggiature saranno infatti incorniciate da colonne sonore, curiosi sottotitoli, citazioni di film e serie tv e in ogni puntata verranno trasmessi ben cinque scherzi. Paolo racconta che far parte di tale programma lo diverte molto, così come è sempre stato con Ciao Darwin e Avanti un Altro.

Scherzi a Parte, Paolo Bonolis: tutte le novità della quattordicesima edizione

Alcune delle vittime di quest’anno erano già state annunciate nelle scorse settimana, ma oggi Tv Sorrisi e Canzoni ci svela qualche altro particolare. Vittime di questa nuova edizione di Scherzi a Parte saranno anche il noto e amato calciatore Ciro Immobile, il pilota Andrea Iannone, Aurora Ramazzotti e Barbara d’Urso. La cosa curiosa di queste ultime due è che saranno vittime di qualcuno a loro molto vicino. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live sarà infatti ‘fregata’ dal suo stesso figlio. Sicuramente ci sarà da ridere. La figlia di Eros Ramazzotti sarà invece vittima di sua madre Michelle Hunziker. Quest’ultima si è sempre contraddistinta per un grandissimo senso dell’umorismo e come lei, anche sua figlia sa prendersi molto in giro.

Paolo Bonolis: ultimissimi dettagli sul nuovo Scherzi a Parte

Nel corso dell’intervista, Paolo Bonolis è tornato anche di quanto anche lui è stato una delle vittime di Scherzi a Parte. Il conduttore si trovò infatti a disputare una gara di tennis con un arbitro davvero molto strano. Tra i tanti retroscena di questa nuova edizione, Bonolis racconta che sono tanti i vip che hanno imprecato di fronte allo scherzo subito. A questo punto non ci resta che attendere ancora qualche giorno e scoprire chi siano le altre vittime del programma in onda su Canale 5.