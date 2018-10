Scherzi a Parte con Bonolis: quando inizia e chi sono le vittime

Paolo Bonolis, ecco quando inizia Scherzi a Parte: Barbara d’Urso, Andrea Iannone e Ignazio La Ruzza vittime

Era il 2015 quando è andato in onda per l’ultima volta Scherzi a Parte. Ora, l’amatissima trasmissione Mediaset è pronta a tornare in tv con la conduzione del grandissimo Paolo Bonolis. Il conduttore è infatti stato scelto per riportare alla luce uno dei programmi più longevi della televisione italiana. L’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da oggi 9 Ottobre 2018, ci rivela finalmente quando sarà trasmessa la prima puntata, svelandoci anche il volto di tre vittime super vip. Dai nomi rivelati sembrerebbe proprio che dobbiamo aspettarci grandi cose da questa nuovissima edizione del programma tv nato esattamente nel 1992. La data della prima puntata non è ancora stata resa nota, ma una cosa è certa. Nonostante ciò, una cosa è certa, Scherzi a Parte torna in tv prima della fine dell’anno, più precisamente a Novembre 2018.

Scherzi a Parte con Paolo Bonolis torna in tv a Novembre: le prime tre vittime

Tv Sorrisi e Canzoni ci rivela anche i nomi delle prime tre vittime di Scherzi a Parte. Partiamo da una ormai famosissima e amatissima Barbara d’Urso. La conduttrice è divenuta negli anni una delle colonne portanti di Canale 5. Senza dubbio è un personaggio che sa stare al gioco e sicuramente ci sarà davvero molto da ridere. La rivista di gossip porta alla luce anche il nome di Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato. Per concludere, la terza vittima di Bonolis e i suoi complici è il motociclista Andrea Iannone. Quest’ultimo non era mai stato al centro della cronaca rosa come in questi ultimissimi periodi. Ricordiamo infatti che lo sportivo è stato fidanzato con Belen Rodriguez fino a pochissimo tempo fa. Anche lui pare sia una vittima DOC per gli scherzi.

Scherzi a Parte torna in tv grazie a Bonolis: grande attesa

Scherzi a Parte è sempre stato un grandissimo successo e si spera che anche quest’anno possa portare a casa Mediaset ottimi risultati. Senza dubbio, gli italiani ne sentivano un po’ la mancanza e gradiranno questo grandissimo ritorno.