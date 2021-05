Scherzi a Parte, nuova stagione: svelate le prime due vittime tra i vip

Tutto pronto per il ritorno in video del popolare format: ecco le prime ‘vittime’ vip

Tutto pronto per il ritorno di Scherzi a Parte, che da settembre verrà trasmesso da Canale Cinque. Al timone dello storico show ci sarà Enrico Papi, che rientrerà in Mediaset dopo un ‘esilio’ lungo anni. Dagospia, nella rubrica ‘A lume di Candela’, ha dato delle curiose anticipazioni in merito a due ‘vittime’ finite sotto le grinfie della trasmissione. Di chi si tratta? Di due ‘vippone’, vale a dire la showgirl e attrice Manuela Arcuri e la cantante Orietta Berti.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino assicura infatti che le due donne sono state messe nel mirino dello show. Chissà come avranno reagito alle diaboliche trame ordite a loro discapito dal programma. Programma che come sopradetto vedrà il ritorno sulle reti del Biscione di Enrico Papi. Inizialmente era spuntato anche il nome di Alessia Marcuzzi. Tuttavia, sempre come ha reso noto Dagospia nelle scorse settimane, la conduttrice romana avrebbe declinato l’offerta (a pesare pare che ci sia una dinamica sotterranea riguardante alcune scelte professionali dei manager che gestiscono alcune questioni lavorative di Alessia ed Enrico).

Scherzi a Parte, Mediaset ci riprova: quando la tv generalista punta sull’usato sicuro

In un periodo in cui la tv generalista azzarda poco e preferisce virare sull’usato sicuro, il ritorno in video di Scherzi a Parte non stupisce. La prima edizione del programma vide la luce nel 1992. Fu trasmesso su Italia 1 dal 9 febbraio al 3 maggio, per undici puntate. Conduttori: Teo Teocoli e Gene Gnocchi con Gabriella Labate, Angela Melillo e Marco Balestri.

La quattordicesima edizione, l’ultima trasmessa e distribuita su Canale Cinque, è andata in onda dal 9 al 30 novembre 2018, al venerdì per quattro puntate. A timonarla, per la seconda volta consecutiva, c’è stato il vulcanico Paolo Bonolis, dallo studio 5 degli Studios.

A quasi tre anni di distanza dall’ultima puntata, Canale Cinque riproverà a dare lustro al format, puntando su Enrico Papi. L’obiettivo è salvaguardare la ‘spina dorsale’ che ha reso popolare lo show e al contempo inserire degli elementi di novità per renderlo più attuale e fruibile.