Enrico Papi lascia Guess My Age: ecco chi lo sostituirà, il retroscena

Valzer di conduttori nel triangolo Sky, Mediaset e Rai. Enrico Papi, attuale timoniere di Guess My Age, format in onda su Tv8 (canale in chiaro della tv a pagamento), nella prossima stagione sbarcherà a Mediaset, più precisamente su Italia Uno, dove prenderà le redini di Scherzi a Parte. La mission del 55enne romano è rilanciare lo storico show e dargli una spolverata per renderlo ‘moderno’. Al suo posto, come riferisce la testata Leggo, arriverà un volto che si vede spesso in Rai. Trattasi dell’attore, conduttore e comico Max Giusti, al quale Tv8 affiderà il game show dell’access prime time.

Sempre secondo le indiscrezioni, per Giusti l’impegno con la tv generalista di Sky non dovrebbe finire con Guess My Age. Probabilmente, in cantiere, c’è un altro format che lo vedrà protagonista. L’operazione che lo condurrà a Tv8 dovrebbe essere perfezionata nelle prossime ore, con tanto di firma e conclusione della trattativa.

Enrico Papi approda a Scherzi a Parte: Alessia Marcuzzi no

Enrico Papi torna a Mediaset dopo anni di ‘latitanza’ televisiva. Inizialmente si pensava che avrebbe condotto Scherzi a Parte con Alessia Marcuzzi. Pare che ciò non avverrà. Dagospia ha reso noto che dietro al no della conduttrice romana ci sarebbero logiche sotterranee riguardanti una questione passata legata alle agenzie.

Nella fattispecie, Dagospia sostiene che il manager Beppe Caschetto, che rappresenta la Marcuzzi, non si è scordato di quando Papi era assistito dalla Itc2000 e, nonostante gli accordi presi, decise di non partecipare più all’Isola dei Famosi (all’epoca condotta da Alessia), per poi accettare in extremis l’offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Da qui la maretta.

Tutto vero? Chissà… Fatto sta che sembra sicuro che la Marcuzzi non sarà al fianco di Papi nel condurre la nuova edizione di Scherzi a Parte, nonostante il suo nome fosse circolato in modo tambureggiante nelle scorse settimane. Non è escluso che il presentatore capitolino possa procedere in solitaria, senza ‘spalla’, nella nuova avventura che lo attende. Buona fortuna!