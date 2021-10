Scherzi a Parte, epica trappola a Zequila: lui chiama d’Urso e Signorini

Antonio Zequila è cascato nella rete di Scherzi a Parte. L’attore, a cui è stato fatto credere di essere l’erede di un ricco patrimonio derivante dal ramo del nonno paterno, ha anche rivelato inconsapevolmente alcuni segreti dello showbiz. Ma che cosa ha architettato il team capitanato da Enrico Papi? Il programma di Canale Cinque ha assoldato un attore che si è finto un avvocato. Tale legale fittizio ha contattato Zequila riferendogli che, dopo una scrupolosa ricerca, ha scoperto che suo nonno era un nobile in possesso di un lussuoso palazzo. Non solo: il nipote Antonio avrebbe dovuto ereditare il tutto in quanto in possesso di requisiti particolari.

Zequila, dall’alto del suo “ego”, come ha precisato Papi, non è nemmeno stato sfiorato dal dubbio che ci fosse qualcosa che non quadrasse. Così quando è stato invitato nel palazzo che avrebbe dovuto ereditare, con tanto di nomina a Conte, si è fiondato sul luogo per tutti gli onori del caso. Peccato che qui abbia trovato una donna piuttosto bizzarra che ha iniziato ad avanzare strane pretese. Liquidata dallo stesso attore e dall’avvocato, la pseudo ereditiera ha lasciato temporaneamente la presa sul patrimonio permettendo a Zequila di assumere il titolo di Conte.

Ne è seguita una cerimonia curiosa, con tanto di giuramenti in latino, travestimenti e quant’altro. Appena Antonio ha avuto la sicurezza di essere divenuto nobile, in modo alquanto sorprendente, una delle prime cose che ha fatto è stata quella di contattare Barbara d’Urso e Alfonso Signorini. “Ciao Barbara questa è la mia nuova tenuta”, ha scandito ritraendo se stesso e la lussuosa dimora con il cellulare. Dopo il messaggio spedito alla conduttrice campana, ha mandato un vocale indirizzato al direttore di Chi Magazine, anch’egli subito informato della news.

Probabilmente l’ex gieffino vip, convinto di essere diventato sul serio un Conte e di aver ereditato una fortuna, già pregustava dei servizi ad hoc. Nulla di tutto questo, naturalmente. Inoltre, in piena notte, mentre riposava tranquillamente nella lussuosa dimora, è stato raggiunto dalla donna bizzarra con mire sulla sua eredità. Dopo aver tentato di cacciarla a più riprese dalla stanza, Zequila ha scoperto di essere su Scherzi a Parte. “Peccato, ci avevo creduto”, ha chiosato. Titolo e patrimonio sfumati!