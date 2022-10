Scherzi a parte, è flop di share: reazione da applausi di Enrico Papi

Come è andata a livello di Auditel l’ultima edizione di Scherzi a parte, conclusasi su Canale 5 lo scorso 16 ottobre? La risposta a questa domanda è: abbastanza male, anche se poteva andare pure peggio. Il programma Mediaset non ha di certo sortito i risultati sperati, portandosi a casa numeri di certo non soddisfacenti per una prima serata sulla rete di Piersilvio Berlusconi.

L’ultima puntata trasmessa circa 24 ore fa, ha registrato numeri davvero molto bassi. Il programma condotto da Enrico Papi ha ottenuto un misero 11,40% di share ed è stato quindi doppiato dalla fiction Mina Settembre 2 con Serena Rossi, che su Rai Uno è stata seguita da 4.570.000 spettatori con il 25.5% di share. Ma Scherzi a parte non ha ottenuto risultati di Auditel bassi soltanto alla sua ultima puntata.

Il giornalista Giuseppe Candela, a proposito, ha scritto nelle scorse ore uno dei suoi pezzi “caustici” dove ha preso in considerazione anche Scherzi a parte come trasmissione del palinsesto autunnale che, fra tante altre, ha ottenuto un’accoglienza molto tiepida da parte del pubblico. Sulla versione online de Il Fatto Quotidiano, Candela ha sottolineato che Enrico Papi è stato al timone di “due flop su due” come Scherzi a parte e Big Show e che la panchina, a questo punto, potrebbe essere per lui dietro l’angolo.

Enrico Papi, tuttavia, non è rimasto da parte a guardare, ma ha deciso di rispondere al pezzo che lo massacrava. Su Twitter, il presentatore ha ripreso l’articolo di Candela con una risposta divertente e da applausi con la quale ha dimostrato, tra l’altro, di poter vantare di una buona dose di autoironia. Qui sotto il tweet di Enrico Papi.

Giuseppe, sorridi, sei su Scherzi a Parte! O quasi! https://t.co/Fl5ovBgZsP — Enrico Papi Official (@EnricoPapi2) October 17, 2022

I programmi flop della stagione autunnale, oltre a Scherzi a parte

Nello stesso articolo, tra l’altro, si è parlato anche di molti altri flop della stagione, oltre a quello di Papi. Alcuni di questi sono tra l’altro particolarmente clamorosi, com’è stato il caso di Bella Ma’ di Pierluigi Diaco e di Lingo di Caterina Balivo. su La7. Candela ha poi analizzato anche i risultati poco onorevoli di Alessandro Cattelan con Stasera c’è Cattelan e quelli deludenti di Viola come il mare, la fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Due parole sono state spese anche per un risultato sotto le aspettative in modo inatteso com’è stato quello della fiction Sopravvissuti, con protagonista Lino Guanciale, che si è per ora fermata ad un poco onorevole 15%.